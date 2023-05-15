قيادي بحزب الشعب للجزيرة مباشر: المعارضة التركية أخطأت بترشيح كمال كليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جيواد غوك، إن قادة الطاولة السداسية أخطأوا بترشيح كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب للانتخابات الرئاسية ومنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف غوك في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن ميرال أكشينار زعيمة حزب الجيد كانت محقة في معارضتها لترشيح كليجدار أوغلو، ومطالبتها بترشيح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول أو منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة.

واعتبر غوك أن كليجدار أوغلو وجه مستهلك في الحياة السياسية التركية، وليس بالشخصية الجديدة القادرة على منافسة أردوغان وتقديم البديل لغالبية شباب تركيا، وقال “تركيا تغيرت وهناك الكثير من الشباب الذين يتوقون للتغيير والتصويت على مرشحين شباب”.

وأضاف أن “فشل كمال كليجدار أوغلو أمام أردوغان في 9 جولات انتخابية سابقة تعد سببًا كافيًا لعدم الدفع به مرشحًا للمعارضة”.

وخلص القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى القول “كنا نتمنى أن يتم ترشيح منصور ياواش، لأننا كنا نرى فيه المنافس الحقيقي لأردوغان”.

وتعد هذه الانتخابات من بين الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخبًا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا سيصوتون لأول مرة.