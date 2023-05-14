دبلوماسي تركي سابق: المناخ الانتخابي العام في صالح أردوغان والمعارضة ارتكبت خطأ كبيرا (فيديو)

قال الدبلوماسي التركي السابق فكرت أوزر إن المناخ العام للعملية الانتخابية يمضي لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن تركيا تعيش احتفالًا ديمقراطيًا غير مسبوق.

وأضاف أوزر في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن أردوغان هو من سيفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الشعب التركي استمع للمرشحين جميعهم، وأن الغلبة كانت للمرشح الذي أوفى بوعوده على مدى 20 عامًا.

وتابع أوزر قائلًا إن الخطأ الكبير الذي ارتكبه مسؤولو المعارضة هو وعدهم بإطلاق سراح المتهمين جميعهم من جماعة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، مشددًا على أن المطلب الأمني هو المعيار الأول الذي يعتمده الناخب التركي للتصويت على مرشح دون آخر.

واعتبر الدبلوماسي التركي أن تركيا هي الفائزة في هذا الاحتفال الديمقراطي الذي مرّ بأمان، ولم يتخلله أي اضطرابات أو خروقات، مشددًا على أن نسبة المشاركة بلغت 93% من مجموع الناخبين الذين تجاوز عددهم 60 مليون ناخب.

وقال أوزر إن نسبة كبيرة من استطلاعات الرأي أعلنت بعد إغلاق صناديق الاقتراع أن حزب العدالة والتنمية هو من سيفوز في الانتخابات الرئاسية، لأن الشعب يريد الحفاظ على ما حققه الرئيس أردوغان من مكتسبات مهمة خلال العشرين سنة الماضية.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز نحو 55% من الصناديق قد كشفت عن تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان: 51.87% متبوعًا بمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو: 42.28% وسنان أوغان: 5.33% والمرشح المنسحب محرم إنجه بنسبة 0.52%.