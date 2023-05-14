تركيا.. أنصار حزب العدالة والتنمية يجهّزون “شرفة النصر” تمهيدا لإعلان نتائج الانتخابات (صور)

تداولت صفحات إخبارية تركية وحسابات لنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر تجهيز المكان الذي اعتاد أن يخطب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات، الذي تحوّل إلى عرف بعد كل انتخابات.

ويعرف هذا المكان بـ”شرفة النصر”، وهو عبارة عن شرفة في مبنى حزب العدالة والتنمية الرئيس في أنقرة، ويسمي الأتراك خطاب الرئيس بعد فوزه بالانتخابات، بـ”خطاب الشرفة”.

AKP'nin balkon konuşması için hazırlık yaptığı öğrenildi. pic.twitter.com/hl8FlRfWfn — Solcu Gazete (@solcugazete) May 14, 2023

وغرّد القيادي في حزب العدالة والتنمية قدرة كاراجيليك بصورة أمام “شرفة النصر” معبرًا عن قرب الإعلان عن ساعة الانتصار، وقال “سيكون هذا المكان أجمل في الليل”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا مواطني بلاده إلى الدفاع عن إرادتهم لحين صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت، اليوم الأحد، في عموم تركيا.

وقال عبر حسابه على تويتر عقب انتهاء التصويت، إن عملية الاقتراع في عموم تركيا انتهت بشكل يليق بديمقراطيتنا، وأردف قائلًا “الآن وكما هو معتاد، وقت صون صناديق الاقتراع”.

Değerli dava ve yol arkadaşlarım… Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

وأجمعت المنصات الرقمية العالمية خاصة غوغل وفيسبوك وتويتر على أن أردوغان يتفوق على منافسه كليجدار أوغلو في الأكثر بحثًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أظهرت بيانات غوغل “تريند”، تفوّق الرئيس التركي على مرشح المعارضة في قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الأكبر عالميًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في الوقت الذي أظهرت فيه أداة “كرواد تانغل”، المتخصصة في تحليل البيانات عبر فيسبوك، تكرار كلمة “أردوغان” في 32 ألفًا و752 منشورًا، أنتج عنها ما يقرب من 5 ملايين تفاعل.

بينما ظهرت كلمة “كيلجدار أوغلو” في 18 ألفًا و582 منشورًا، نتج عنها ما يقرب من مليونين و250 ألف تفاعل فقط، في المدة الزمنية نفسها.

كما أوضحت بيانات التفاعل من “ميتا” عبر الصفحتين الرسميتين لمرشحي الرئاسة التركية، تفوّق أردوغان بـ405.5 آلاف تفاعل (إعجاب / تعليق / مشاركة)، مقارنة بمنافسه كليجدار أوغلو بـ120.4 ألف تفاعل خلال اليوم وأمس.