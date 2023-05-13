“وين نروح بعد قصف الدار؟”.. شيخ فلسطيني يبكي بحرقة بعد تدمير منزله جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

لم يجد شيخ فلسطيني بدًا من إطلاق العنان لدموعه وهو يلقي النظرات الأخيرة على بيته الذي تهدم، وتحول إلى أنقاض جراء القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وأطلق الشيخ الفلسطيني الذي ينتمي لعائلة طه، العنان لدموعه وهو يلقي النظرات الأخيرة على بيته الذي ضم لسنوات أبناءه وأقرباه، وهو يردد بحسرة “وين نروح بعد قصف الدار؟.. في الشارع يا با بدنا نقعد” ليأتيه الجواب من أبناء الجيران الذين أحاطوا به في مشهد أليم “العوض على الله ربنا يصبرك يا شيخ”. وشرعوا في مساعدته وهو مغادرة المكان.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف منذ، الثلاثاء الماضي، عددًا من الأحياء السكنية في قطاع غزة بدعوى اقتفاء أثر قيادات من سرايا القدس الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد، ما أسفر عن تدمير العديد من البنية التحتية الفلسطينية.

وذكر مصدر طبي فلسطيني للجزيرة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 25 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي.