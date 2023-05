مقتل تركيين يعملان في شركة مرسيدس غربي ألمانيا.. إليك التفاصيل (فيديو)

اعتُقل مشتبه فيه بإطلاق للرصاص داخل مصنع لشركة مرسيدس بنز في جنوب غربي ألمانيا، الخميس الماضي، أسفر عن مقتل اثنين من الأتراك العاملين في المصنع، ليزيد الضغط في البلاد لزيادة تشديد قوانين حيازة الأسلحة الصارمة بالفعل.

والمشتبه فيه رجل عمره 53 عامًا. وهذه أحدث واقعة في حوادث إطلاق نار جماعي بألمانيا في السنوات الأخيرة، ولكثير منها علاقة بالتطرف.

وقالت شركة مرسيدس بنز إن اثنين قُتلا. وأكد ادعاء شتوتغارت مقتل شخص ثان، وعدم إصابة أي شخص آخر.

وذكرت شركة مرسيدس بنز في بيان أن “الشرطة تحتجز شخصًا. هؤلاء الأشخاص يعملون لدى مزود خدمة خارجي”.

We are deeply shocked and saddened by the tragic news from Sindelfingen this morning. Our thoughts are with the victims, their families, and all colleagues on site. Following the incident, we confirm that two persons have died. One person is in police custody.

