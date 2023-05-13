جمهور الجزيرة مباشر: أين الدول العربية مما يحدث في فلسطين؟ (فيديو)

تفاعل عدد من جمهور الجزيرة مباشر مع مجريات تصاعد الأحداث الجارية في فلسطين عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال عدد من المشاركين إن ليل غزة يخلو من رائحة الأمن والسكينة، ويكتظ بأصوات الطائرات من جهة، ومعبأ بتراتيل المواطنين وتسابيحهم من جهة أخرى، مضيفين أنه لم يعد بإمكان الأطفال والكبار أخذ قسط من الراحة، فقد حرم الليل سكونه وحرم النهار معاشه.

وأضاف آخرون أن ما يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة في غزة من تقتيل وتصفية وتدمير للبيوت جريمة لن يغفرها التاريخ، داعين العرب وجامعة الدول العربية إلى الوقوف معهم في هذه المحنة، والتدخل لوقف الحرب.

وقال أحد المشاركين من تونس إن آخر التطورات التي تشهدها الأراضي المحتلة الفلسطينية هي مرارة ومعاناة ممزوجة بالعسل، حسب تعبيره.

كما طالب مشاركون الثبات من الفلسطينيين في ظل الصمت العالمي، وعدم تدخل جامعة الدول العربية التي يفترض أن تعقد قمة عاجلة، لتدارك هذه الأوضاع في فلسطين.