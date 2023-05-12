نائب سابق بالكنيست للجزيرة مباشر: نتنياهو لن يخرج من هذه المعركة منتصرا مهما فعل (شاهد)

قال الدكتور سامي شحادة النائب السابق بالكنيست الإسرائيلي إنه بالرغم من امتلاك دولة الاحتلال واحدا من أقوى الجيوش في العالم، إلا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تفاجئ إسرائيل وتجعلها تدفعها ثمن اعتداءاتها غاليا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “حتى الآن استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تدير المعركة بشكل مسؤول، أما نتنياهو فقد تورط في اعتقادي إلى حد بعيد، ولن يستطيع أن يخرج منتصرا من هذه المعركة مهما فعل”.

وتابع شحادة “العنصرية الإسرائيلية بنيت على أنها تستطيع أن تنفذ اغتيالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة دون أن تدفع ثمنا في المقابل، لكنها باتت تدرك جيدا الآن أنه لم يعد بمقدورها الإفلات بجرائمها دون دفع الثمن”.

وشرح النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي أن المقاومة الآن ترسم معادلة جديدة، وأن الشعب الإسرائيلي أصبح مقتنعا تمام الاقتناع بأنه هو من سيدفع ثمن أخطاء وجرائم قيادته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لولا الصمت الدولي على ما يحدث، لما استطاع الاحتلال أن يفلت بجرائمه طوال الفترة الماضية.

وكان الناطق باسم سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- أكد جاهزية المقاومة لتوسيع “دائرة النار” مهما طالت المعركة ومهما كان الثمن، وأضاف في كلمة مسجلة أن مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت.

في كلمة مصورة.. الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة: "نتنياهو يدفع بملايين المستوطنين كالجرذان إلى الملاجئ ومستعدون لتوسيع دائرة النار مهما طالت المعركة ومهما كلفنا ذلك من ثمن"#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/cgJTCT9Pqa — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 11, 2023

يأتي هذا بينما اغتالت إسرائيل قياديا عسكريا خامسا بالمقاومة في قطاع غزة، مساء أمس الخميس، قائلة إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 803 صواريخ أطلقت من قطاع غزة خلال هذه الجولة، وأضاف أن 620 منها اجتازت الحدود، وأنه تم اعتراض 179 منها.

وقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الغارات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء الماضي، إلى 30 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بالقطاع.