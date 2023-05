غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي غزة والاتحاد الأوربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عدة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع دخول الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة، يومه الرابع.

وأغارت الطائرات الإسرائيلية على بعض الأراضي الزراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مناطق شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وشنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضا خالية شرق محافظة خان يونس بجنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف خلّف أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض المنازل والممتلكات، حيث استهدف القصف عددا من منازل المواطنين، مُسببا دمارا كليا في وحدات سكنية وجزئيا في أخرى.

وقالت إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا منهم 6 أطفال و3 نساء، ونحو 100 جريح بعضهم في حالة الخطر، منهم 32 طفلا و17 امرأة.

وفي مخيم النصيرات (وسط) أفاد مصدر طبي، بوصول جثمان فلسطيني، استشهد جراء غارة إسرائيلية، إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ونعت “كتائب أبو علي مصطفى”، في بيان شهيدها المقاتل في الوحدة الصاروخية (عدي اللوح) الذي استشهد بقصف إسرائيلي استهدفه غرب مخيم النصيرات.

يأتي ذلك في وقت، تواصل فيه إسرائيل -لليوم الرابع على التوالي- إغلاق معبري، بيت حانون بشمال القطاع الخاص بمرور الأفراد، وكرم أبو سالم التجاري الوحيد في جنوب القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذّر، من توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل جراء اقتراب كميات الوقود المشغلة لها من النفاد بسبب إغلاق المعابر وهو ما سيؤثر في كافة القطاعات الحيوية.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف التصعيد الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقا حتى الآن.

Israel/Palestine: The grave escalation of violence and the deteriorating security situation in the occupied Palestinian territories and Israel is deeply alarming.

The EU urges an immediate comprehensive ceasefire. #IHL must be respected.https://t.co/bZHw6iCJ6o

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 11, 2023