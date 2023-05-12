“صرنا ما بنعرف طعم النوم”.. الجزيرة مباشر تكشف معاناة أهل غزة تحت وابل قصف لا يهدأ (فيديو)

كشفت الجزيرة مباشر عن واقع أليم يعيشه سكان قطاع غزة جراء الغارات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وعاش سكان القطاع خلال الأيام القليلة الماضية ليالي دامية، إذ تدمرت المنازل بشكل كامل، وأجبر السكان على مغادرتها فرارًا من جحيم الصواريخ التي تهطل فوق رؤوسهم دون تمييز.

ويقول هاني هندي، رب إحدى الأسر في القطاع، للجزيرة مباشر “الاحتلال هنا بيقصف الشوارع والدور وحتى الأماكن العامة. هذا القصف وصوت الانفجارات اللي بنسمعها أدى إلى ذعر وخوف عند الأولاد.. الأولاد عندي صاروا الواحد فيهم بيخاف يطلع على الحمام”.

وتضيف زوجته ملينا الهندي “أنا مش قادرة أطلع ع السوق ولا عندي حبة بندورة ولا حبة بطاطا ولا أي حاجة.. يعني الله وحده اللي بيعلم كيف بندبر أمورنا في البيوت”.

وتضيف “الأولاد بيخافوا، يعني أنا ما بنامش بالليل، ولا بنعرف طعم النوم في غزة”.

وعمّق الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة من سوء الوضع الإنساني المتدهور أصلًا بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع.

وباتت غزة على شفا أزمة إنسانية حادة بعد الإعلان عن نقص شديد في المستلزمات الدوائية، كما قال مكتب الإعلام الحكومي بالقطاع إن محطة توليد الكهرباء في القطاع مهددة بالتوقف خلال 72 ساعة بسبب عدم توافر إمدادات الوقود.

وقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الغارات الإسرائيلية فجر الثلاثاء الماضي إلى 31 شهيدًا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بالقطاع.

وكانت الأمم المتحدة أدانت في وقت سابق، مقتل مدنيين في غزة بينهم أطفال ونساء، وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان “إنني قلق للغاية من التطورات في غزة”.

وأدان المبعوث الأممي، مقتل مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية، وقال إنها “غير مقبولة” وحث من سماهم المعنيين جميعهم “على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد”.

وقال، إنه ما زال منخرطًا بشكل كامل مع الأطراف جميعها في محاولة لتجنب صراع أوسع له عواقب وخيمة على الجميع.