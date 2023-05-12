روسيا ترد على اتهامات المعارضة التركية بالتدخل في الانتخابات

نفى الكرملين بشدة، اتهامه بالتدخل في حملة الانتخابات التركية، ورفض الاتهامات التي وجهها إليه مرشح المعارضة التركية للرئاسة كمال كليجدار أوغلو.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو اليوم الجمعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل من روسيا في الانتخابات التي ستشهدها تركيا الأحد المقبل.

وقال للصحفيين “نرفض هذه الاتهامات بشدة، نعلن الأمر رسميا، ليس هناك أي تدخل روسي في تركيا”، وأضاف “إذا كانت أي جهة قد زودت السيد كليجدار أوغلو بمثل هذه المعلومات، فهم كاذبون”.

واعتبر بيسكوف أن الأشخاص الذين “ينشرون هذه الشائعات كاذبون”، وقال إن روسيا تقدر العلاقات مع تركيا، لأنها تتخذ مواقف مسؤولة للغاية وذات سيادة ومدروسة.

وكان كمال كليجدار -زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مرشح تحالف الأمة- قد وجّه اتهاما لروسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو قال إنه “يشوه سمعة مرشحي الرئاسة” للانتخابات المزمعة في 14 مايو/ أيار الحالي.

وكتب على تويتر “أصدقائي الروس الأعزاء، أنتم وراء المونتاج والمؤامرات والمحتوى المزيف والأشرطة التي تم الكشف عنها في هذا البلد (تركيا)”.

وقال “إذا كنتم تريدون أن تستمر صداقتنا بعد 15 مايو، فارفعوا أيديكم عن الدولة التركية، نحن ما زلنا نؤيد التعاون والصداقة”.

وجاءت تصريحات زعيم المعارضة التركية بعد ساعات من إعلان المرشح (محرم إنجه) مرشح حزب (البلد) المعارض، انسحابه من السباق الرئاسي.

وحافظت روسيا وتركيا على علاقات وثيقة في الفترة السابقة -خلال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا- وكثيرا ما أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دور الوسيط بين موسكو وكييف.