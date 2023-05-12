حسن نصر الله: لن نتردد في دعم المقاومة في غزة (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن حركته لن تتردد في اتخاذ أي خطوة لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة، لمواجهة العدوان الإسرائيلي عليها.

وأضاف نصر الله في كلمة تلفزيونية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في إحداث انشقاق بين فصائل المقاومة، وأن هناك وحدة في رد المقاومة من خلال العمل الذي تقوم به غرفة العمليات المشتركة.

وأردف أن وحدة الهدف لدى المقاومة قضت على أهداف الاحتلال بإحداث انشقاق بين صفوفها عن طريق استهداف قيادات حركة الجهاد وحدها، على حد وصفه.

وقال نصر الله “نحن نراقب الأوضاع وتطوراتها، ونقدم في حدود معينة المساعدة الممكنة، ولكن في أي وقت تفرض المسؤولية علينا القيام بأي خطوة أو خطوات لن نتردد إن شاء الله”.

وشدد الأمين العام لحزب الله بأن “ترميم سرايا القدس لبنيتها القيادية سريعًا فاجأ الاحتلال، ووصول الصواريخ إلى جنوب تل أبيب وإلى القدس أربك الصهاينة”.

وأضاف أنه “رغم الضغوط في الميدان وفي السياسة إلا أن المقاومة الفلسطينية في غزة لم تضعف، واستطاعت أن تُفشل هدف العدو في ترميم الردع لديه”.

وأوضح نصر الله أن نتنياهو كان يريد من وراء العمليات العسكرية في غزة “ضرب البنية القيادية المباشرة لسريا القدس، وتفكيك مقدراتها الصاروخية”، مؤكدًا أن “حسابات العدو فاشلة، وأن المقاومة الفلسطينية تدير المعركة بحكمة”.

وقال إن موقف المقاومة في غزة أبان “قوة وتماسك ورفض الخضوع والاستسلام لإسرائيل رغم تفاوت القوة بينها وبين العدو”.

وأضاف أن إسرائيل فشلت في الحرب، ومعركة “ثار الأحرار” نجحت في تحقيق أهداف المقاومة الفلسطينية عسكريًا وسياسيًا.

وتابع أن معركة الأيام الثلاثة الماضية والتجارب السابقة في فلسطين ولبنان أثبتت قدرة تيار المقاومة على تعويض استهداف جيش الاحتلال لقياداته في وقت وجيز، على حد قوله.

وخلص نصر الله إلى أن “معركة غزة مهمة وتأثيراتها لا تقتصر على القطاع، بل على عموم المنطقة”، مؤكدًا أنه “على اتصال دائم بقيادة المقاومة في غزة، ولن نتردد في تقديم المساعدة بأي وقت تفترض المسؤولية ذلك”.