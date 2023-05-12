بمشاعر صادقة.. شبان بمتلازمة دوان يودعون شهداء من خانيونس جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

نشر ناشطون مقاطع فيديو توثق لحظات وداع شبان فلسطينيين يعانون من متلازمة داون لشهداء ارتقوا في القصف الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أمس الخميس.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي، وداع الشبان للشهداء والتأثر والبكاء يبدو واضحًا على وجوههم قبيل بدء مرحلة التشييع.

وتضمن أحد المقاطع عددًا من الشباب الذين يعانون من متلازمة داون أثناء تشييع جنازة الشهيد محمود وليد منصور الذي استشهد في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمدينة حمد في محافظة خان يونس، وهم يتلون آيات من القرآن وأدعية ترحمًا على روح الشهيد.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن ارتقاء شهيدين و5 إصابات جراء القصف الإسرائيلي لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 32 شهيدًا ونحو 100 مصاب بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الجمعة، مواقع جديدة للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأراضي زراعية في دير البلح وبيت حانون.

يأتي هذا، بينما اغتالت إسرائيل قياديًا عسكريًا خامسًا بالمقاومة في قطاع غزة، مساء أمس الخميس، قائلة إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي.

من جانبه، أكد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جاهزية المقاومة لتوسيع “دائرة النار” مهما طالت المعركة ومهما كان الثمن.