بحث عن حصالته وشهادة تخرجه من الروضة.. طفل من غزة يبكي ألعابه وذكريات بيته المدمر (فيديو)

“زي ما سووا فينا لازم نسوي فيهم يوم القيامة”، بعبارة طفولية عفوية يفصح طفل فلسطيني من غزة عن مشاعره بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة على غزة، وهو يبحث عن ألعابه وأمتعته تحت أنقاض منزله أسرته المدمر جراء هجوم إسرائيلي.

انتشل الطفل وهو ينبش وسط ركام المنزل المدمر، حصالته وشهادة تخرجه من الروضة من تحت الأنقاض، وحملهما وهو يبحث عما بقي له من أغراض في المنزل الذي تحول إلى كومة من التراب.

الطفل "زين المصري" يبكي ألعابه وينتشل حصالته وأحلامه الصغيرة من تحت الركام 💔#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/cClU0ljDBK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2023

وقال الطفل وهو ينفض الغبار عن حصالته التي انتشلها من تحت الركام، إنه كان ينوي أن يشتري دراجة وسريرًا، أوضح أنه كان خائفا عندما خرجوا من المنزل فلم يحمل الحصالة.

وعمّا حدث قبل تدمير البيت، قال الطفل “ضربت الزنانة -في إشارة إلى الطائرة المسيرة- ثم صاروخ، وجاءت سيارة إسعاف وسيارة مطافئ”، وأضاف متحسرًا “الدار كلها راحت”.

غارات على غزة

ومنذ فجر يوم الثلاثاء، تشن طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أدت إلى استشهاد 31 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، كما اغتالت 5 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وواصلت إسرائيل هجومها اليوم الجمعة، حيث شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، عدة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع دخول جولة القتال الحالية يومها الرابع.

كما واصلت سلطات الاحتلال -لليوم الرابع على التوالي- إغلاق معبري بيت حانون الخاص بمرور الأفراد بشمال قطاع غزة، وكرم أبو سالم -التجاري الوحيد- بجنوب القطاع، وسط تحذيرات بحدوث أزمة إنسانية في القطاع المحاصر أصلا.