الأم أصيبت بالشلل جراء القصف الإسرائيلي.. الجزيرة مباشر توثق مأساة أسرة فلسطينية في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مأساة امرأة فلسطينية في قطاع غزة أصيبت بشلل نصفي، بعدما قُصف بيتها في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت نجوى أبو عيشة هي المعيلة لأسرتها بعدما أُصيب زوجها في وقت سابق إصابة أقعدته عن العمل، وروت إحدى قريباتها لمراسلة الجزيرة مباشر تفاصيل الإصابة قائلة “نجوى يوم القصف الصبح طلعت تأمن بيتها على أساس بدها تغادر المنزل، فطلعت هي وابنها وهو طفل عمره 14 سنة، وأثناء وجودها فوق سطح البناية تعرضت المنطقة لغارة عنيفة فانكسر جانب من سور السطح وسقطت هي من فوقه فتعرضت لإصابة بليغة في الظهر أدت لإصابتها بشلل نصفي على الفور”.

وأضافت أن نجوى كانت هي التي تنفق على أسرتها المكونة من 5 أفراد في ظل عجز زوجها عن العمل، مشيرة إلى أن إصابة الزوجة بالشلل جراء قصف الاحتلال تعد كارثة للأسرة التي فقدت عائلها الوحيد.

وتابعت “ابنها نجا بحمد الله من القصف، لكن نفسيته صارت مدمرة لأنه هو اللي شاف الحادث الذي تعرضت له أمه منذ البداية”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء إلى 30 شهيدًا و93 مصابًا، بينهم أطفال ونساء.

من جانبها، ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة أدت إلى مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت جنوبي تل أبيب وإصابة آخرين، وقال جيش الاحتلال إن هذا أول قتيل في إسرائيل خلال الجولة الحالية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 803 صواريخ أطلقت من قطاع غزة خلال هذه الجولة، وأضاف أن 620 منها اجتازت الحدود، وأنه تم اعتراض 179 منها.