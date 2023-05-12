“أخذت إسدالي وطلعت أجري بأولادي”.. فلسطينية تروي للجزيرة مباشر كيف هدم الاحتلال منزلها في غزة (شاهد)

رصدت عدسة الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي خلفه قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة بشير في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت إحدى ساكنات المنزل لمراسل الجزيرة مباشر “كنا قاعدين في الدار أنا وأولادي، فتلقينا اتصالا هاتفيا من سلطة الاحتلال تأمرنا بإخلاء المنزل على الفور”.

وأكدت أن الاحتلال لم يمهلهم حتى لحمل حاجياتهم قبل الإخلاء، وتابعت “ركضت أنا وأولادي خارج المنزل ولم نتمكن حتى من أخذ أغراضنا معنا، ولم أتمكن سوى من إحضار إسدال الصلاة كي أخرج مستورة في الشارع، ثم فوجئنا بطائرات الإف 16 وهي تقصف المنزل بالصواريخ”.

وأكدت أن المنزل كانت تقطنه 4 أسر، وأنه قُصف أيضا قبل ذلك عام 2014 خلال هجوم مماثل، وتساءلت “ماذا فعلنا أنا وأولادي وأحفادي الصغار؟ّ! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت تتواصل جرائم الاحتلال على مناطق قطاع غزة، يلجأ ضباط المخابرات الإسرائيلية إلى الاتصال ببعض المواطنين الفلسطينيين ممن تنوي قوات الاحتلال تدمير منازلهم، لإخلاء تلك المنازل استعدادًا لقصفها من قبل الطائرات الحربية، ولكن المراقبين يؤكدون أن سياسة إبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم قبل قصفها، لا تمنح الاحتلال حق التنصل من جرائمه العدوانية ومسؤولياته الجنائية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء إلى 30 شهيدًا و93 مصابًا، بينهم أطفال ونساء.

وشهدت الساعات الأخيرة استمرار إطلاق دفعات من الصواريخ من غزة، وغارات للطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا. وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد للرد على الاغتيالات بإطلاق وابل من الصواريخ.