أحمد الطيبي: العدوان على غزة شارف على نهايته ونتنياهو يسير باتجاه قبول الهدنة (فيديو)

قال أحمد الطيبي رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية داخل الكنيست إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شارف على نهايته، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير باتجاه قبول الهدنة.

وأضاف الطيبي في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن هناك “تصعيدًا في الاتصالات بين قيادات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عبر الوسيط المصري بالتوصل لوقف إطلاق النار”، مشددًا على أن السياق الدبلوماسي في المنطقة يدعم التوصل السريع لوقف إطلاق النار.

وتابع “”قيادة الحكومة اليمينة المتطرفة وبعدما تفاخرت باغتيال بعض قيادات سريا القدس، عادت وعدلت من مواقفها بعد القصف الصاروخي الذي طال أهدافًا استراتيجية في العمق الإسرائيلي”.

وقال “هم معنيون بالبحث وقبول الهدنة ويتحدثون عن الوساطة المصرية بنوع من الإيجابية، ولا شك أن هذه الليلة سيتم التوصل لوقف إطلاق النار”.

وأردف الطيبي أن نتنياهو جاهز لقبول وقف إطلاق النار لا سيما أن صحيفة يدعوت أحرنوت كشفت في استطلاع لها، اليوم الجمعة، أن نتنياهو استعاد بعض الأصوات التي فقدها خلال الأسابيع الماضية.

وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد كشفت عن تراجع قوة نتنياهو وحزب الليكود في إسرائيل جراء فشله في تحقيق نتائج اقتصادية متوقعة إلى جانب تدبيره السيء لملف الإصلاحات القضائي.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قد أكد في وقت سابق أن الحركة وجناحها المسلح سيواصلان الحرب ومواجهة العدوان حتى يتوقف، ويقبل بالشروط الفلسطينية.