في الذكرى السنوية الأولى لاغتيالها.. الجزيرة تجدد المطالبة بمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة

جددت إدارة شبكة الجزيرة -في الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة- تعهدها، بأنها لن تدخر جهدا قانونيا أو إعلاميا لتحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها ومتابعة قضيتها في المحكمة الجنائية.

وقالت الشبكة في بيان “تحل اليوم الخميس، 11 مايو 2023، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها لاشتباكات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة”.

وأشارت شبكة الجزيرة إلى أن التحقيقات الدولية المستقلة، أجمعت على أن شيرين قتلت برصاص قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن اغتيال شيرين أثار ردًّّا عالميًّا مُستنكِرًا، وأجمعت التحقيقات الدولية المستقلة على أنها قُتلت برصاص قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف مباشر رغم ارتدائها خوذة واقية وسترة تبرز بوضوح أنها صحفية.

ودعت إدارة الشبكة، وسائل الإعلام والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى مواصلة دعم قضية شيرين، وتوحيد الجهود لإنهاء إفلات قتلة الصحفيين في أنحاء العالم من العقاب.

وجددت الإدارة التأكيد على متابعة القضية التي رفعتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتعهدت لعائلة شيرين وزملائها بأنها لن تدخر جهدًا قانونيًّا أو إعلاميًّا لتحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها.

وقفات تضامنية

وفي ذكرى مرور سنة على اغتيال شيرين أبو عاقلة، تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية وقفات تضامنية متزامنة في مكاتبها المنتشرة في أنحاء العالم، يشارك فيها زملاء شيرين وعدد من الصحافيين وممثلو هيئات دولية ونقابات صحافية محلية.

وتعقد الشبكة في مقرها الرئيس بالدوحة ندوة خاصة تتناول قضية اغتيال الراحلة، والتضحيات التي قدمها مراسلو الجزيرة وصحافيوها في سبيل نقل الحقيقة، يتحدث فيها بعض قيادات الشبكة وزملاء الفقيدة.

واغتيلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح 11 مايو/ أيار 2022 أثناء تغطيتها هجوما إسرائيليا على جنين.