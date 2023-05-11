رابع قيادي تغتاله إسرائيل.. من هو مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس؟

اغتال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قائدا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بقصف جوي لشقة سكنية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ونعت سرايا القدس في بيان، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في الحركة (علي حسن غالي) الذي استشهد بالعملية الإسرائيلية، التي ينفذها جيش الاحتلال على غزة منذ يوم الثلاثاء.

من هو علي حسن غالي؟

الشهيد علي حسن غالي، عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، ولد في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة عام 1975.

انتمى الشهيد لحركة الجهاد الإسلامي في مطلع التسعينيات، والتحق بصفوف العمل العسكري في سرايا القدس، وكان من أوائل المنضمين لمجموعات الاستشهاديين.

باع ذهب زوجته في بداية الانتفاضة لشراء السلاح، وقد عرف بالسرية التامة، وقلة الظهور والعمل في الظل.

للشهيد شقيقٌ معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، هو محمد الذي حكم عليه بـ25 عاما بدعوى المشاركة في تنفيذ عمليات فدائية.

أبرز التكليفات العسكرية:

شارك الشهيد في تأسيس الوحدة الصاروخية، كما شارك في عمليات القصف الصاروخي منذ عام 2002، وأشرف على تدريب مقاتلي الوحدة الصاروخية على عمليات التربيض والإطلاق. كما أشرف على إطلاق صواريخ (فجر 5) عام 2012، ويعتبر من المتخصصين في المجال التقني وفي تصنيع الراجمات الصاروخية الأرضية والمحمولة.

عمل نائبًا لمسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس عام 2010، وكان رفيقًا للقائد خالد منصور في إدارة الوحدة الصاروخية حيث كان نائبه سنوات طويلة قبل تعيينه مسؤولا عن القوة الصاروخية وعضوا في المجلس العسكري لسرايا القدس عام 2019، وقد نجا من محاولات اغتيال عديدة كان أبرزها أثناء عملية سيف القدس عام 2021، بعدما أصيب إصابة بالغة.