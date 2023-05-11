جمهور الجزيرة مباشر: دولة الاحتلال متصدعة وستنهار من الداخل (شاهد)

واصل جمهور الجزيرة مباشر تفاعله مع تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة لليوم الثالث على التوالي، عبر إرساله مقاطع فيديو للخط الساخن بالقناة.

وقال المشاركون إنهم يتأسفون لما يجري في غزة، ويدعمون الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، مطالبين بالكف عن سفك دماء الفلسطينيين الأبرياء ووقف نزيف الحروب.

وقال آخرون إن من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وأكدوا ضرورة عودة الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 وتفعيل مقررات اتفاقية أوسلو والسعي نحو سلام عادل وشامل.

وأشار أحد المشاركين إلى أنه يترقب يوميا بأمل وألم ما يحدث في الأراضي الفلسطينية معتبرا أن “دولة الاحتلال تتمادى في كل مرة بارتباك وخوف والدليل على ذلك هو التصادع والتناحر الخفي فيما بينهم، وأرى أن الكيان الصهيوني سينهار من الداخل وليس بحرب خارجية”.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الضحايا بلغت 25 شهيدا و76 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

وقصفت مدفعية الاحتلال عددًا من نقاط الرصد التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في خان يونس، وردت المقاومة بوابل من الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في عسقلان وتل أبيب ومستوطنات غلاف غزة، وطُلب من سكان جنوبي إسرائيل التزام الملاجئ.

وفجر أمس الأربعاء، قتلت قوات الاحتلال فلسطينيَّين في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية، واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت مئات من الصواريخ على دفعات متعددة أمس ضمن ما سمته عملية “ثأر الأحرار” ردا على استهداف قادة عسكريين بحركة الجهاد الإسلامي، وأكدت الفصائل أن الرد يأتي تحت راية غرفة العمليات المشتركة للمقاومة.