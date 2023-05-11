الشيخ وليد مهساس يشرح طريقة مميزة لمساعدة الكبار على حفظ القرآن الكريم (فيديو)

قال الداعية وليد مهساس، الأستاذ بجامعة البشير الإبراهيمي في الجزائر، إن حفظ القرآن الكريم لا يشترط أن يكون في الصغر، وإن الكبار أيضا بإمكانهم حفظ كتاب الله، مشيرا إلى أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأربعين من عمره.

وأضاف الشيخ مهساس، لبرنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر في إجابة عن سؤال حول كيفية الحفظ لمن تجاوز الأربعين من عمره “لا تيأس وأكثِر من تكرار الآيات. وإذا حفظت كل يوم نصف صفحة فقط فسوف تختم حفظ القرآن الكريم في 3 أعوام ونصف”.

وتابع “لا تستعجل النتيجة ولا تستعجل قطف الثمرة، والزم شيخا يصحح لك التلاوة يوميا، ثم قم بتعاهد هذا المقدار طيلة يومك حتى تتقن حفظه عن ظهر قلب”.

وأكد الشيخ مهساس أن كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حفظوا القرآن الكريم بعد سن الأربعين.

وختم الداعية الإسلامي نصيحته بأبيات لابن الوردي في ذم الكسل منها:

اطلب العلم ولا تكسل فما * أبعد الخير على أهل الكسل

لا تقل قد ذهبت أربابه * كل من سار على الدرب وصل