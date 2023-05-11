الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على مدينة حمد السكنية في غزة (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عددا من المباني السكنية بمدينة حمد في قطاع غزة، وأسفرت عن ارتقاء 3 شهداء، بينهم قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي علي غالي.

وقال أحد مسؤولي الدفاع المدني في القطاع لمراسل الجزيرة مباشر إن العمل جار على مدار الساعة من أجل إسعاف المصابين جراء الغارة الإسرائيلية رغم ضعف الإمكانيات المتاحة.

وأضاف “لا يخفى عليكم أن أدوات جهاز الدفاع المدني هنا متهالكة، ونناشد كل دول العالم أن تمد لنا يد العون حتى نتمكن من أداء واجبنا على الوجه المنشود”.

بدوره أكد مدير مدينة حمد أن المباني السكنية التي تم استهدافها يقطنها نساء وأطفال، مشيرا إلى انتشار حالة من الهلع بينهم جراء القصف، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدينة من قبل قوات الاحتلال.

وكانت دولة قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بنحو 407 ملايين دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع، بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) -في بيان مشترك- اغتيال علي غالي القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بغارة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد للرد على الاغتيال بإطلاق وابل من الصواريخ.