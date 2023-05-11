إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي وارتفاع حصيلة الشهداء في غزة (فيديو)

اغتال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قائدا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بقصف جوي لشقة سكنية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، أودى أيضا بحياة شخصين وأصاب آخرين.

ونعت سرايا القدس في بيان، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في الحركة (علي حسن غالي) الذي استشهد بالعملية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء.

*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية🇵🇸* الخميس 11/5/2023

الساعة 8:30 صباحاً *( محدث اجمالي عدد الشهداء والجرحى )* *🚨 25 شهيداً ، 76 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي* pic.twitter.com/mDPDKG8UMM — وزارة الصحة – فلسطين (@MOH_PR) May 11, 2023

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن غالي “كان شخصية بارزة في التنظيم ومسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخية، ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل، بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة”، على حد قوله.





ضربة بصاروخ

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية، صاروخا على الشقة السكنية المذكورة فجر اليوم، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 7 آخرين أحدهم إصابته خطيرة، وتدمير الشقة وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

وبتدمير هذه الشقة السكنية، يرتفع عدد المنازل التي دمرت بشكل كلّيّ أو جزئيّ بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 14.





ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 25، وإصابة 76.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، منذ يوم الثلاثاء، شنّ سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، بينها مواقع للفصائل المسلحة وأراض زراعية.

وفي المقابل ترد فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع على تلك الغارات بإطلاق رشقات من الصواريخ اتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.

وأعلنت، الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، توجيه ضربة صاروخية بمئات من الصواريخ لمواقع وأهداف إسرائيلية. وقالت في بيان إن تلك الضربات “ابتداءً مما يسمى غلاف غزة وحتى تل أبيب تأتي ردًّا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس”.