أكثر من 71 مليونا.. عدد النازحين في العالم يصل إلى مستويات قياسية بسبب الحروب وتغير المناخ

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس، أن عدد النازحين وصل إلى عدد قياسي العام الماضي، إذ سجل 71.1 مليونا في العالم بسبب صراعات مثل الحرب في أوكرانيا وتبعات تغير المناخ مثل السيول والفيضانات التي شهدتها باكستان.

وقال مركز رصد النزوح الداخلي -ومقره جنيف- إن عدد النازحين زاد بنسبة 20% على ما كان عليه عام 2021 مع محاولة عدد غير مسبوق من الناس الفرار بحثًا عن الأمان والمأوى.

وكشف المركز أن نحو ثلاثة أرباع النازحين في العالم يعيشون في 10 دول منها سوريا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا والسودان بسبب الصراعات التي تسببت هناك في عمليات نزوح كبرى.

وأشار مركز رصد النزوح الداخلي إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في نزوح نحو 17 مليونا العام الماضي.

وقال المركز إن الصراع والعنف تسببا في نزوح 28.3 مليون شخص في العالم، وهو عدد أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط السنوي للنزوح في العقد الماضي.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من النازحين في العام الماضي الذي بلغ 32.6 مليون، جاء بسبب كوارث منها الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية.

It's not too late to join our 2pm launch event! Join us in-person in #Geneva or online for the presentation of global #internaldisplacement figures and a panel discussion on the crucial overlap with #foodinsecurity : https://t.co/DmYlsMYLg6 pic.twitter.com/k98H5g0qHY

📣🗓️➡️ #GRID2023 IS OUT TOMORROW!

وقال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين الذي أسس المركز عام 1998، إن الصراعات والكوارث تضافرت العام الماضي لمفاقمة الضعف وعدم المساواة القائمة بين الناس؛ مما أدى إلى موجة نزوح على نطاق لم نشهده من قبل.

وأكد أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة أمن غذائي عالمية أضرت بالنازحين بأسوأ درجة، وقال “هذه الظروف مجتمعة قوضت تقدما كان قد تحقق على مدى سنوات لتقليل الجوع وسوء التغذية حول العالم”.

Nearly ¾ of the world’s IDPs live in just 10 countries. Syria, Ukraine and DR Congo the worst.

Conflict and disasters were overlapping in 2022, causing repeated and protracted displacement.

Read more in @IDMC_Geneva https://t.co/N1WNabcB6F#GRID2023

2/2

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) May 11, 2023