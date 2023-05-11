أكثر من 71 مليونا.. عدد النازحين في العالم يصل إلى مستويات قياسية بسبب الحروب وتغير المناخ

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس، أن عدد النازحين وصل إلى عدد قياسي العام الماضي، إذ سجل 71.1 مليونا في العالم بسبب صراعات مثل الحرب في أوكرانيا وتبعات تغير المناخ مثل السيول والفيضانات التي شهدتها باكستان.

وقال مركز رصد النزوح الداخلي -ومقره جنيف- إن عدد النازحين زاد بنسبة 20% على ما كان عليه عام 2021 مع محاولة عدد غير مسبوق من الناس الفرار بحثًا عن الأمان والمأوى.

"حتى الآن، اضطر أكثر من 150,000 شخص للفرار من السودان، حيث يستمر القتال بين القادة العسكريين، ويستمر عبور المواطنين السودانيين واللاجئين في السودان إلى مصر وجنوب السودان وتشاد ودول أخرى. الاحتياجات ضخمة، والموارد شحيحة والمساعدات مطلوبة بصورة عاجلة!"@FilippoGrandi https://t.co/uQFbYYOYK0 — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) May 10, 2023

وكشف المركز أن نحو ثلاثة أرباع النازحين في العالم يعيشون في 10 دول منها سوريا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا والسودان بسبب الصراعات التي تسببت هناك في عمليات نزوح كبرى.

وأشار مركز رصد النزوح الداخلي إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في نزوح نحو 17 مليونا العام الماضي.

الصراع والعنف والنزوح

وقال المركز إن الصراع والعنف تسببا في نزوح 28.3 مليون شخص في العالم، وهو عدد أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط السنوي للنزوح في العقد الماضي.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من النازحين في العام الماضي الذي بلغ 32.6 مليون، جاء بسبب كوارث منها الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية.

📣🗓️➡️ #GRID2023 IS OUT TOMORROW! It's not too late to join our 2pm launch event! Join us in-person in #Geneva or online for the presentation of global #internaldisplacement figures and a panel discussion on the crucial overlap with #foodinsecurity: https://t.co/DmYlsMYLg6 pic.twitter.com/k98H5g0qHY — IDMC (@IDMC_Geneva) May 10, 2023

وقال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين الذي أسس المركز عام 1998، إن الصراعات والكوارث تضافرت العام الماضي لمفاقمة الضعف وعدم المساواة القائمة بين الناس؛ مما أدى إلى موجة نزوح على نطاق لم نشهده من قبل.

وأكد أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة أمن غذائي عالمية أضرت بالنازحين بأسوأ درجة، وقال “هذه الظروف مجتمعة قوضت تقدما كان قد تحقق على مدى سنوات لتقليل الجوع وسوء التغذية حول العالم”.

Nearly ¾ of the world’s IDPs live in just 10 countries. Syria, Ukraine and DR Congo the worst. Conflict and disasters were overlapping in 2022, causing repeated and protracted displacement. Read more in @IDMC_Geneva https://t.co/N1WNabcB6F#GRID2023 2/2 — Jan Egeland (@NRC_Egeland) May 11, 2023

أحدث موجة نزوح

ويشهد السودان حاليا أحدث موجة نزوح في العالم، إذ دفع القتال المستمر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، الذي اندلع منتصف الشهر الماضي إلى فرار آلاف من السكان.

ووسط المعارك بالأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة وتصاعد أعمال النهب، اضطر الآلاف إلى الخروج من منازلهم بحثًا عن أماكن أكثر أمانا، خاصة مع عدم وجود مؤشر على إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن العنف دفع مئات الآلاف من الناس إلى الفرار من ديارهم، وارتفع عدد النازحين داخليا بأكثر من ضعفين خلال أسبوع ليتجاوز 700 ألف.

وينذر اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بحرب طويلة ربما تجتذب قوى خارجية وتؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة في المنطقة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 5 ملايين شخص إضافي سيحتاجون إلى مساعدات طارئة داخل السودان. ومن المتوقع أن يفرّ 860 ألفا إلى دول مجاورة تعاني أصلًا من أزمات، في وقت خفضت فيه الدول الغنية مساعداتها.