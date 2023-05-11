“أردوغان سمح لكم به ونحن سننزعه عن رأسك”.. هجوم على امرأة وخلع حجابها في تركيا (فيديو)

هاجمت امرأتان سيدة محجبة في العاصمة التركية أنقرة، فخلعتا حجابها وألقتاه على الأرض.

وظهر في مقطع متداول صوره أحد المارة بكاميرا هاتفه، مهاجمة المرأتين للمحجبة وترديدهما عبارات عنصرية تجاهها، قبل أن يتمكن أهالي المنطقة من فض النزاع.

وحسب وسائل إعلام تركية، فقد قالت المرأتان للمحجبة “مثلما منحك أردوغان حق ارتداء الحجاب، فنحن نعرف كيف ننزع قطعة القماش هذه عن رأسك”، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبها قالت أيفر شوكميز، التي تعرضت للاعتداء “تعرضت لضرب مبرح، لم أستطع النوم مدة يومين وأشعر بالخوف، إنهم يهاجمونني باستمرار في حلمي!”.

وتسبب الفيديو في جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، وصنفه عديدون ضمن العداء للإسلام، والهجوم الذي تقوده المعارضة على المحافظين في تركيا.

وبناء على شكوى من أهالي المنطقة، أرسلت الشرطة التركية فرقا إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في الواقعة، لكن لم تتضح تفاصيل أخرى حتى الآن حول ما إذا كان تم القبض على المهاجمتين أم لا.

وتعليقا على ذلك، قال النائب في حزب العدالة والتنمية مجاهد بيرنجي، عبر حسابه في تويتر “في منطقة ألتينداغ في أنقرة، حاولت السيدتان إزالة الحجاب، لا أريد نشر مقطع الفيديو، ولكنني أريد أن أقول لهذه الأقلية القرنية إنها حفنة وإننا سنواجهها بشكل قانوني”.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırmış. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle saldıran iki çirkef, başörtüsünü de açmaya çalışmış. Rezilliğin videosunu yayınlamak istemiyorum. Bu… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 10, 2023

وعلقت الكاتبة إسراء شافوش على الفيديو المتداول، متسائلة “هل يصنف ضمن عنف المرأة ضد المرأة؟ وهل العنف كان بسبب إيمانها؟ وهل يريدون تجربة كراهية الحجاب في بلد مسلم؟”، وأضافت “لا أعرف ما إذا كان عليّ أن أغضب أو ألعنهم هم أم ألعن أولئك الذين أعطوهم مثل هذه الشجاعة”.

Ankara'da "Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden" diyerek saldırdı başörtüsünü çekip yere attı" Kadının kadına yaptığı şiddete mi İnancından dolayı uğradığı şiddete mi Müslüman bir ülkede Başörtüsü nefreti yaşanmasına mı? Bunlara bu cesareti verenlere mi kızıp,… pic.twitter.com/XjUk70zXBn — Esra ÇAVUŞ (@___Cavus__Esra_) May 10, 2023

من جانب آخر، رأى نشطاء ومدونون، أن أنصار المعارضة أظهروا تصرفات عدائية قبيل الانتخابات، مشيرين إلى بعض الاعتداءات وترديد شعارات معادية للشريعة الإسلامية، ودعا آخرون إلى محاسبة المرأتين المعتديتين وإنصاف الضحية.

وكتبت سيران غفاري “العلمانيون يدعون الديمقراطية وينادون بالحرية، لكنهم يكذبون وهذه حقيقتهم، فهم عدوانيون ويفرضون آراءهم على الآخرين ويمارسون العنف”.

العلمانيين يدعون الديمقراطية و ينادون بالحرية و لكنهم يكذبون و هذه حقيقتهم فانهم عدوانيين و يفرضون آرائهم علی الآخرين و يمارسون العنف و لاخير فيهم !! — Sayran D.Ghafuri (@SayranDlawar) May 10, 2023

وعلق حساب آخر “لو سقط أردوغان سيُفعل بالمحجبات والمتدينين كما فُعل بهم في مصر، يطردون من المطاعم ويعتقلون على اللحى”.

لو سقط اردوغان سيفعل بالمحجبات والمتدينين

كما فعل بهم في مصر يطردون من المطاعم

ويعتقلون على اللحى — نسر الباديه (@nesralbadya) May 11, 2023

وطالب أبو العز بمعاقبة المعتدين وكتب: “يجب عقاب المعتدين بأشد العقاب وأقساه ليكونوا عبرة لأمثالهم المنحرفين”.