تقرير: علماء صينيون ينجحون في جعل قرد يحرك ذراعا آلية بإشارات مخه

أحرز علماء صينيون تقدمًا كبيرًا في مجال بحثي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعدما تمكن قرد في المعمل من تحريك ذراع آلية، باستخدام إشارات مخه.

التقرير الذي أعدته إيشو شي مراسلة الشؤون العلمية بصحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية، ينقل عن فريق العلماء قولهم إن ما حدث يعد إنجازًا في مجال الأبحاث المتعلقة بالمخ، بحيث يمهد الطريق للمزيد من التطور لمساعدة البشر على تحريك الأشياء دون حركة فيزيائة وتحسين جودة المعيشة.

وتوضح إيشو أن الأمر لم يتم تأكيده علميًا من قبل جهة مراجعة محايدة، حتى الآن، مضيفة أن العلماء أشاروا إلى استخدام تقنيات اتصال خاصة بأجهزة الحواسيب الحديثة، تمكن المخ من استخدام إشاراته الكهربية للتواصل مع الأجهزة وإعطائها أوامر.

وخلال التجربة وضع القرد في حاوية، وتمكن باستخدام إشاراته العقلية من توجيه الأوامر لذراع آلية (روبوت)، لتقوم بالإمساك بالطعام، وتعمل التقنية الجديدة باستخدام أجهزة استشعار، تتبع إشارات المخ وتترجمها إلى إشارات مختلفة خاصة بأوامر الحركة، والتي يتم نقلها إلى الأجهزة المنفصلة مثل أجهزة الروبوت أو أجهزة الحاسوب المزودة بمستشعرات كهربية.

Chinese researchers claim monkey brain advance after moving robotic arm with its mind https://t.co/UFzqA0lBEr

— Sharon K. Gilbert (@sharonkgilbert) May 8, 2023