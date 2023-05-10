تركيا.. كيف رد نائب رئيس “العدالة والتنمية” على الانتقادات بشأن الاقتصاد؟ (فيديو)

استنكر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان كورتولموش، الانتقادات بشأن اقتصاد بلاده “لأن الكل العالم تعرّض للأزمة الاقتصادية الحادة ذاتها”.

وأوضح كورتولموش لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن العالم تعرّض لأزمتين: تفشي وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، اللتين “تسببتا في إغلاق الكثير من المصانع بمناطق متفرقة من العالم، والكثير منها لم يستطع تأمين شرائح الأجهزة الإلكترونية، وبالتالي أوقف العديد من مصانع السيارات إنتاجها”.

وأضاف “لكن على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة، فقد استطاعت تركيا أن تتطور بشكل كبير جدًّا. السنة الماضية كان معدل النمو في تركيا 5.8%، وهو دليل على أنها استطاعت العودة إلى عهد ما قبل الوباء، والتقدم على العديد من الدول”.

وأشار كورتولموش إلى أن الأزمة تسببت في رفع الأسعار في العالم كله، وأثرت على جيوب المواطنين، “وكان يجب معالجة هذا الأمر، لذلك قرر الرئيس رجب طيب أردوغان رفع رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 45%، كما عيّن 45 ألف مدرس جديد”.

وانتقدت المعارضة توجه أردوغان إلى صناعة الأسلحة والصناعات الدفاعية الحربية في حين يعاني المواطن ارتفاع الأسعار، وردّ كورتولموش على هذه الانتقادات قائلًا “هذه المصانع سيعمل بها الآلاف من أبناء الشعب، ونحو 15 مليار دولار ستُجنى من الصناعات الدفاعية التركية”.

وأوضح “إذا لم تكن هذه المصانع موجودة فهل ستكون تركيا أغنى مما هي عليه الآن؟ بل كانت ستدفع تكاليف مرتفعة إذا لم تكن هذه المصانع موجودة وإذا كان الإنتاج غير موجود، وكانت البطالة ستتفاقم، لكن من خلال هذه المصانع استطعنا حل الكثير من المشكلات، ورفع نسبة الصادرات التركية”.

وعن انتقاد حزب العدالة والتنمية للمعارضة بشأن الدعم الخارجي لها، قال نعمان كورتولموش “نحن لا نشعر بهذا الدعم، بل متأكدون منه”.

وأوضح “الشعب التركي يدرك أن هناك دعمًا من خارج البلاد لحزب الشعب الجمهوري، وشاهدوا ما يُنشر في بعض الصحف والمجلات الأوربية التي تريد الإطاحة بأردوغان، وأن تعود تركيا إلى ما كانت عليه في السابق”.

وأكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أن الشعب التركي لا يريد أن تقرر أي دولة أخرى مصيره.

وأشار إلى أن “المواطنين يدركون أن حزب الشعب الجمهوري لديه تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب المعروف بتأييده للإرهاب، وبالتالي فهم يدركون خطورة ذلك”.