“القاتل الصامت”.. دراسة تحذر من المكالمات الهاتفية الطويلة وهذا ما قد تفعله بك

كشفت دراسة طبية بريطانية جديدة عن مخاطر المكالمات الهاتفية الطويلة على الصحة، وخاصة إمكانية تسببها في رفع ضغط الدم.

وفي تقرير لمراسلة الشؤون الصحية لصحيفة (التايمز) البريطانية إليانور هيوارد، جاء أن الدراسة أُجريت بالنظر في ملفات نحو 212 ألف بالغ في بريطانيا، متوسط أعمارهم 54 عامًا، ووُجهت إليهم أسئلة عن نمط مكالماتهم الهاتفية الأسبوعية، وتتبعتها على مدار 12 عامًا.

وتوضح الدراسة أنه كلما زادت مدة المكالمات الهاتفية، ازدادت المخاطرة بارتفاع ضغط الدم، وأن الأشخاص الذين أجروا مكالمات هاتفية أكثر من 30 دقيقة أسبوعيًّا، زادت نسبة ارتفاع ضغط دمهم بنحو 12% عن الذين أجروا مكالمات أقل، مؤكدة وجود رابط بين إجراء 4 ساعات من المكالمات أسبوعيًّا وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنحو 16%.

وتقول إليانور إنه رغم أن الدراسة لا يمكن اعتبارها مؤكدة، فإن الباحثين يقولون إن التعرض الزائد لموجات الراديو منخفضة التردد، والطاقة المنبعثة من الهاتف، ربما تعملان على ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أن قضاء ساعات طويلة على الهاتف مرتبط بتردي نمط النوم وزيادة التوتر، الأمر الذي يضر بالقلب والأوعية الدموية.

Researchers suggested exposure to the low levels of radiofrequency energy emitted by mobile phones may raise blood pressure. Link was only seen in people who held phones up to their ear and not in those who made calls using hands-free or speaker set-ups

