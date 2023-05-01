قبل أسبوعين من المنافسة المصيرية.. إقبال كبير على التصويت بالانتخابات التركية في الخارج (فيديو)

أظهرت صور ومقاطع فيديو بثت على منصات التواصل الاجتماعي، استمرار التوافد الكبير للناخبين الأتراك على مراكز الاقتراع، للتصويت في فرنسا لاختيار ممثليهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبدأ الاقتراع في بعض المدن الفرنسية، في 27 من أبريل/نيسان الجاري، فيما شرعت مدن أخرى بالاقتراع يوم السبت.

وبدأت عملية الاقتراع للأتراك في الخارج، يوم 27 من أبريل/نيسان الجاري، وستستمر حتى 9 من مايو/أيار المقبل، حيث تنتهي انتخابات الخارج، قبل 5 أيام من اليوم المحدد للاقتراع داخل تركيا، والموافق 14 من مايو/أيار.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في تركيا عبد العزيز مجاهد، إن السباق الانتخابي بدأ يحتدم خلال الأيام الأخيرة مع ازدياد وتيرة المؤتمرات الانتخابية الحاشدة في الولايات التركية لمرشحي الرئاسة، لا سيما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الأبرز كمال كليتشيدار أوغلو.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن ثمة صعوبة في التكهن بمن سيحسم السباق لصالحه، خاصة مع احتفاظ كل طرف بكتلة صلبة من المؤيدين، مشيرًا إلى أن نحو 60% من إجمالي الناخبين داخل تركيا تكاد تكون أصواتهم محسومة سلفًا ومقسومة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو/أيار.

وبدأ 3.4 ملايين ناخب تركي في الخارج التصويت، الخميس، فيما سيدلي 5.2 ملايين من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات.