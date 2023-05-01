أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي 122 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يبلغ حاليًّا 122 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة السابعة لنقابة الموظفين الحكوميين.

وتطرق في خطابه إلى الوضع المعيشي العام للمواطنين، مبينًا أن حكومته ستعيد النظر في رواتب المتقاعدين ممن يتقاضون أكثر من 7500 ليرة تركية بعد الانتخابات المقبلة، بهدف تحسينها أكثر.

وكانت الحكومة التركية قد رفعت في الآونة الأخيرة أجور كافة المتقاعدين ممن كانوا يتقاضون رواتب دون 7500 ليرة، ولم تشمل تلك الزيادة من كانوا يتقاضون أكثر من ذلك.

وصرح أردوغان بأن حكومته ستجري زيادة في رواتب الموظفين في يوليو/ تموز المقبل، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح للتضخم بسحق دخل الموظفين.

وأكد أن حكومته تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجارات المنازل في المدن الكبرى خاصة بعد زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي.

وتابع قائلا “بالتأكيد سنحل مشكلة ارتفاع أسعار إيجارات المنازل عن طريق إنتاج المزيد من البيوت عبر مؤسسة الإسكان الجماعي”.

قرن تركيا

وقال أردوغان في تغريدة له، اليوم الاثنين، عبر حسابه على تويتر إن حكوماته تمكنت من رفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 80%، مبينًا أن هذا الأمر مدعاة إلى فخر كافة أفراد شعبه.

وأضاف أردوغان أنهم رفعوا نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية، مستلهمين من أحلام وطموح الرواد الأتراك في هذا المجال، مثل وجيهي حرقوش، وصلاح الدين رشيد ألان ونوري دميراغ ونوري كيلليغيل.

وأكد أن الشعور بالفخر إزاء هذا النجاح، من حق كل فرد من أفراد الشعب التركي. واختتم أردوغان تغريدته بقوله إن هذا “قرن تركيا”.