العميد إلياس حنا: فتح 3 جبهات عسكرية ضد إسرائيل تغيير لقواعد اللعبة في المنطقة (فيديو)

قال الخبير العسكري اللبناني العميد إلياس حنا، إن فتح ثلاث جبهات عسكرية ضد إسرائيل في وقت واحد يُعَد مؤشرا قويا على أننا بصدد تغيير قواعد اللعبة العسكرية في المنطقة، وإن هذه العمليات العسكرية مهما كانت نتائجها تُمثل لحظة فاصلة بين مرحلتين من حيث الأداء والأهداف.

وأضاف حنا في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن إسرائيل لا يمكنها أن تقاتل على ثلاث جبهات دفعة واحدة، وأنها في الحروب السابقة ضد العرب كانت تركز على جبهة واحدة، مؤكدا أن إسرائيل لديها ذكريات صعبة مع الجبهة الشمالية في لبنان في حرب عام 2006 ضد قوات حزب الله.

الخبير العسكري العميد إلياس حنا: لهذه الأسباب الجبهة اللبنانية هي الأصعب على إسرائيل #المسائية pic.twitter.com/MQG9DuBxkd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2023

وكانت بعثة لبنان في الأمم المتحدة قد تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمناطق في جنوبي البلاد.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بيروت تشجب الاعتداءات الإسرائيلية ‏عليها جوا وبرا وبحرا، كما أكد نص الشكوى التزام لبنان بالقرار الدولي رقم 1701.

شاهد ▶️ #لبنان.. الجيش يعثر مجددا على صواريخ "أُعدت للإطلاق" في الجنوب والخارجية تشكو #إسرائيل لدى مجلس الأمن

لتخطي الحجب https://t.co/HOvkzieaef

التفاصيل 👇https://t.co/PF522MVsnp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2023

وأوضح حنا أن الجبهة السورية ووصول الصواريخ إلى عمق هضبة الجولان المحتل فرض معادلة جديدة على “العدو”، لكنه من السابق لأوانه تقييم أداء هذه الجبهة، مشيرا إلى أن تسجيل قتلى في الجولان قد يعني للعدو أن هذه الجبهة فعالة، ولا تختلف عن الجبهة الشمالية في جنوب لبنان.

وخلص الخبير العسكري اللبناني إلى أن كل المؤشرات حتى الآن تؤكد “أننا بصدد نمط جديد من الصراع العربي الإسرائيلي”، وأن إطلاق 34 صاروخا للمقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي، إلى جانب صواريخ المقاومة القادمة من غزة، يؤكد أن إسرائيل تواجه وضعا جديدا لم تألفه، وهي تتعامل معه بالكثير من الحذر.