“جريمة كراهية”.. الشرطة الكندية تعتقل متطرفا مزق القرآن وحاول دهس مسلمين في ولاية أنتاريو

أعلنت شرطة منطقة “يورك” في مقاطعة أونتاريو الكندية أنها اعتقلت شخصًا حرق نسخة من القرآن، وحاول دهس المصلين خارج “مركز ماركام الإسلامي”.

ووصف “مركز ماركام الإسلامي” في مدينة ماركام بالمنطقة في بيان، أمس السبت، الاعتداء بأنه “جريمة الكراهية”.

وأوضح المركز أن الجاني حضر إلى المسجد بسيارته، ثم مزق نسخة من المصحف الشريف فور دخوله، وصرخ في وجه المصلين بعبارات معادية للإسلام، وعند خروجه حاول دهس مسلمين موجودين في محيط المسجد بسيارته.

وقالت إدارة المركز إن الشرطة أبدت استجابة سريعة بعد الإبلاغ عن الاعتداء، حيث اعتقلت الجاني، كما حثّ المركز الإسلامي أجهزة إنفاذ القانون على مواصلة التحقيق في القضية كونها “جريمة كراهية”.

ويُعد “مركز ماركام الإسلامي” أحد أقدم المؤسسات الإسلامية وأكبرها في المدينة، ويرتاده الآلاف من المصلّين، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يقوم فيه المسلمون بإحياء الصلاة ومجلس الذكر والإفطار الجماعي.

واستنكر مسؤولون في الحكومة الكندية الحادثة، وشجبت وزيرة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات والتجارة الدولية الكندية، ماري نغ، ما وصفته هي بــ”جريمة الكراهية” التي استهدفت المركز الإسلامي، مؤكدة سعيها لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة المسلمين خاصة في شهر رمضان.

وقالت “نغ” عبر حسابها على تويتر: “أنا منزعجة بشدة للسماع بجرائم الكراهية العنيفة والسلوك العنصري ضد مركز ماركهام الإسلامي. أقول للمسلمين في ماركهام وكندا، أنا أقف معكم”.

وأضافت، “خلال شهر رمضان، تعد المساجد مكانًا للاجتماع وللسلام، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في أماكن عبادتهم. لا مكان لهذا العنف والإسلاموفوبيا في مجتمعاتنا المحلية أو في كندا”.

Deeply disturbed to hear of the violent hate crimes and racist behaviour at the Islamic Society of Markham. To Muslims in Markham and Canada, I stand with you. (1/3) https://t.co/sHCSlwI5Ts

وحول محاربة جرائم الكراهية ضد المسلمين، لفتت الوزيرة الكندية، قائلة “سنستمر في اتخاذ الإجراءات حتى يشعر الجميع بالأمان في هذا البلد، وسنبقى ملتزمين بمكافحة هذا السلوك المشين”.

من جانبه، قال عمدة المدينة، فرانك سكاربيتي “إنني أدين بشدة عمل الكراهية هذا. في الليلة التي سبقت هذا الحادث انضممت رفقة قادة آخرين لتناول الإفطار مع الجالية المسلمة، وشكرتهم على كل مساهماتهم”.

وأضاف “مدينة ماركهام تدين بشدة الإسلاموفوبيا، ونحن نقف متضامنين مع مجتمع ماركهام المسلم”.

I strongly condemn this act of hatred. The night before this incident I joined other leaders to break fast with the Muslim community. I thanked them for all their contributions. Markham strongly condemns #Islamophobia & we stand in solidarity with the Markham Muslim community. https://t.co/6bfHhj6Cmj

وغرد الناشط عرفان خان رشيد، معربًا عن صدمته من تصاعد وتيرة حوادث الإسلاموفوبيا في كندا مؤخرًا، حيث أُعلِن منذ شهر مارس/آذار الماضي عن 4 حوادث اعتداء وكراهية ضد المسلمين.

وقال خان رشيد “هذه هي الحادثة الرابعة في شهر واحد، ومعدل تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا في كندا مرعب في الواقع. الإسلاموفوبيا هي تدمير عقلي ونفسي للمسلمين الكنديين. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الإسلاموفوبيا”.

This is the fourth incident in one month and It’s actually terrifying the rate at which Islamophobia is increasing in the Canada. Islamophobia is destroying Canadian muslims mentally and psychologically. government must take strong action to Combat Islamophobia. https://t.co/EaeTmuPSgA pic.twitter.com/8PxQ9nNOd1

It's unfair that any worshipper — regardless of what they believe — has to be extra vigilant simply because they chose to pray at a place of worship and not at home.

And the need to be on high alert because of repeated attempts to run these worshippers down is also unfair. (2/3)

— Ahmad Elbayoumi (@ahmadeofficial) April 9, 2023