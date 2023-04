توتنهام الإنجليزي يقيم إفطارا جماعيا للمرة الأولى في تاريخه (صور)

أقام نادي توتنهام الإنجليزي، أول إفطار رمضاني في تاريخه وعلى أرضية ملعبه، مساء الخميس، حيث شهد حضور أعداد كبيرة من المسلمين وغير المسلمين، وتحدث خلاله لاعبون سابقون وحاليون حول تغير رؤية عالم كرة القدم لشهر رمضان، وانتشار الوعي حوله مؤخرًا.

وعبّر النادي في بيان، عن فخره لإقامة الإفطار الأول في تاريخه، الذي حضره نحو 150 من أعضاء رابطة توتنهام ريتش، بالإضافة إلى عدد من الضيوف البارزين، على رأسهم لاعب الفريق أرنو دانجوما الذي يحتفل بشهر رمضان كونه مسلمًا، وليدلي كينغ لاعب الفريق السابق وسفيره الحالي.

وأظهرت الصور التي شاركها النادي عبر حساباته على المنصات، العشرات لحضور الإفطار، وجلوسهم للاستماع إلى الجلسات النقاشية التي أقيمت، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وتناول الحضور الإفطار في الملعب، ثم شارك الضيوف في جلسة نقاشية إلى جانب الإمام “وسيم كيمبسون”، وكان موضوعها الأساس التركيز على أهمية توفير بيئة شاملة حول كرة القدم، لدعم اللاعبين من الأديان جميعها.

وتحدث دانجوما خلال الجلسة عن بهجته بشهر رمضان، وعن الجو العائلي الذي يحرص عليه خلال الشهر، وعبّر عن تدينه قائلًا “ديني هو أساس حياتي، وكل ما أفعله يدور حوله”.

وأشار دانجوما إلى كيفية لعبه والتزامه أثناء الصيام، مبينًا أن النادي ساعده في ذلك من خلال التواصل معه أول الشهر، ليرسل لهم خطته ووجباته لكي يلتزم به، وعلى حسابه في تويتر، عبّر عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث.

من جانبه، قال اللاعب السابق في الفريق، ليدلي كينغ، إن الوضع في الرياضة قد تغير خاصة بالنسبة للمسلمين، مبينًا، “في السابق كان اللاعب يشعر بالعبء لإخبار المدرب أنه يمارس الشعائر الدينية خلال رمضان، لأنه قد يُنظر إليه على أنه غير لائق أو أكثر عرضة للتعب من اللاعبين الآخرين”.

وذكر “كينغ” أنه لعب مع العديد من المسلمين الذين ساعدوه على تفهم الدين وطقوسه في رمضان فيما يخص الإفطار واحترامه، ومن بينهم اللاعبان المصريان مثل أحمد حسام (ميدو) وحسام غالي، واللاعب المالي فريدريك كانوتيه.

وأصبح توتنهام خامس نادٍ لكرة القدم يستضيف الحدث هذا العام بعد تشيلسي وبرايتون وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا.

وقبل أيام وفي بادرة أثارت إعجاب الكثيرين داخل عموم المملكة المتحدة، وثق مقطع فيديو رفع أذان المغرب من داخل كنيسة “كاتدرائية مانشستر” البريطانية ضمن فعالية إفطار جماعي نظمته جمعية الإفطار المفتوح.

وزادت خلال العقد الأخير أعداد الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم بأنهم مسلمون بنسبة (44%).

وارتفعت أعداد المسلمين من 2.7 مليون شخص في عام 2011 إلى 3.9 ملايين في عام 2021، بزيادة 1.2 مليون مسلم في 10 سنوات، وأصبح المسلمون يشكلون 6.5% من مجموع سكان بريطانيا.

