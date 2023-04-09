أجواء روحانية لافتة من إفطار جماعي لأكثر من 2000 طالب بجامعة “بوغاز إيتشي” التركية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية، أمس السبت، مقاطع فيديو وصورًا، لإفطار جماعي لطلاب جامعة “بوغاز إيتشي” للدراسات الإسلامية في مدينة إسطنبول التركية، تلته صلاة التراويح شارك فيها المئات من الطلبة في مشهد نال استحسانًا واسعًا في تركيا.

وأظهرت المشاهد المتداولة بشكل واسع على تويتر توافد عدد كبير من الطلبة ومشاركتهم في الإفطار الجماعي، كما تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر إقامتهم للصلاة في حرم الجامعة.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen iftar programına bu sene iki binden fazla kişi katıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) April 7, 2023

ونشر عميد الجامعة صورًا للإفطار، مشيرًا إلى أن الجهة المنظمة لهذه الليلة الرمضانية هي نادي الدراسات الإسلامية (بيساك)، وقدّم الشكر للطلبة على التزامهم بالانضمام لهذا الإفطار بشكل سنوي وحفاظهم على هذا التقليد.

Bugün iftarımızı Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) Güney meydanda düzenlediği organizasyonda öğrencilerimizle birlikte açtık. Bu geleneği devam ettiren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/9JLUIwY9U4 — M. Naci İnci (@MNaciinci) April 7, 2023

وتعليقًا على مقاطع الفيديو والصور المنشورة، قال الكاتب التركي إبراهيم كوكشيك، إن “الآلاف من الشباب تمكنوا من تنظيم أكبر إفطار في تاريخ الجامعة وجعلوه ينجح، حيث تم تجربة كثافة غير مسبوقة، وقد تمكنت الجامعة من الحفاظ على هذا التقليد في كل سنة”.

Binlerce genç

Bogaziçi

Universitesi'nde iftarda bulustu! Okul tarihinin en kalabalik iftari

Bogaziçi Üniversitesi islam Arastirmalari

Kulübü, okul tarihinin en kalabalik iftar programini

gerçeklestirdi.

Geleneksel olarak duzenlenen iftar program us yil sonra yeniden gerçeklesti.… pic.twitter.com/NLFJh82SnF — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 8, 2023

فيما علق الكاتب مصطفى أوزال، على صور الإفطار الجماعي بالقول “دعونا لا نفقد الأمل في المستقبل، أيها الشباب ألفا طالب حضروا ما شاء الله زاد الله أعدادهم”.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar aydınlığı.

Gelecekten, gençlerden umut kesmeyelim.

İki bin öğrencinin katıldığı ifade ediliyor.

Mâşâallah.

Allah sayılarını artırsın inşallah. pic.twitter.com/NOisVWevcQ — Mustafa ÖZEL (@h_mustafaozel) April 7, 2023

يذكر أن جامعة بوغاز إيتشي الإسلامية، تقيم منذ عام 2014 “الإفطار الرمضاني” التقليدي بمشاركة آلاف الطلاب.

وفقًا لبيان نادي الدراسات الإسلامية (بيساك) لم يتم تنظيم الإفطار الجماعي منذ 2019 بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، إلا أن عدد الطلاب المشاركين في الإفطار لهذه السنة حقق رقمًا قياسًا لم تشهده الجامعة من قبل.