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أجواء روحانية لافتة من إفطار جماعي لأكثر من 2000 طالب بجامعة “بوغاز إيتشي” التركية (فيديو)

إفطار جماعي لطلاب جامعة "بوغاز إيتشي" التركية بمشاركة أكثر من 2000طالب
صورة للإفطار الجماعي الذي نظمه طلاب جامعة "بوغاز إيتشي" التركية (منصات التواصل)
9/4/2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية، أمس السبت، مقاطع فيديو وصورًا، لإفطار جماعي لطلاب جامعة “بوغاز إيتشي” للدراسات الإسلامية في مدينة إسطنبول التركية، تلته صلاة التراويح شارك فيها المئات من الطلبة في مشهد نال استحسانًا واسعًا في تركيا.

وأظهرت المشاهد المتداولة بشكل واسع على تويتر توافد عدد كبير من الطلبة ومشاركتهم في الإفطار الجماعي، كما تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر إقامتهم للصلاة في حرم الجامعة.

ونشر عميد الجامعة صورًا للإفطار، مشيرًا إلى أن الجهة المنظمة لهذه الليلة الرمضانية هي نادي الدراسات الإسلامية (بيساك)، وقدّم الشكر للطلبة على التزامهم بالانضمام لهذا الإفطار بشكل سنوي وحفاظهم على هذا التقليد.

وتعليقًا على مقاطع الفيديو والصور المنشورة، قال الكاتب التركي إبراهيم كوكشيك، إن “الآلاف من الشباب تمكنوا من تنظيم أكبر إفطار في تاريخ الجامعة وجعلوه ينجح، حيث تم تجربة كثافة غير مسبوقة، وقد تمكنت الجامعة من الحفاظ على هذا التقليد في كل سنة”.

فيما علق الكاتب مصطفى أوزال، على صور الإفطار الجماعي بالقول “دعونا لا نفقد الأمل في المستقبل، أيها الشباب ألفا طالب حضروا ما شاء الله زاد الله أعدادهم”.

يذكر أن جامعة بوغاز إيتشي الإسلامية، تقيم منذ عام 2014 “الإفطار الرمضاني” التقليدي بمشاركة آلاف الطلاب.

وفقًا لبيان نادي الدراسات الإسلامية (بيساك) لم يتم تنظيم الإفطار الجماعي منذ 2019 بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، إلا أن عدد الطلاب المشاركين في الإفطار لهذه السنة حقق رقمًا قياسًا لم تشهده الجامعة من قبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل