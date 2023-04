وزارة العدل الأمريكية تحقق في تسريب وثائق عسكرية سرية

قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة، إنها بدأت تحقيقا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي واتهم مسؤولون أمريكيون روسيا بالمسؤولية عن تسريبها.

وكان تسريب سابق لوثائق عسكرية أمريكية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي قد أعطى صورة جزئية للحرب في أوكرانيا، ولم يصدر بعد أي تعليق من موسكو حول الأمر.

وقال متحدث باسم الوزارة “نحن على تواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه المسألة وبدأنا تحقيقا، نمتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات”.

وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود إلى الشهر الماضي، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

Breaking News: A new batch of classified documents that appear to detail U.S. security secrets from Ukraine to the Middle East to China have surfaced online. https://t.co/gj5xmNhpDb

— The New York Times (@nytimes) April 7, 2023