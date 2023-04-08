ردا على “استفزازات الغرب”.. الصين تُجري مناورات عسكرية تشمل تدريبا على تطويق تايوان (فيديو)

أعلن التلفزيون الحكومي الصيني “سي سي تي في” أن بيجين بدأت، اليوم السبت، في مضيق تايوان مناورات عسكرية على “تطويق كامل” للجزيرة في اليوم الأول من مناورات تستمر حتى الاثنين، وذلك تزامنا مع زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي للجزيرة.

وذكرت الشبكة التلفزيونية أن “مناورات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والاتصالات، لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل” لتايوان.

وأوضحت الشبكة أن التدريبات تجري بمشاركة مدمرات وزوارق سريعة قاذفة للصواريخ ومقاتلات وطائرات تموين وأجهزة تشويش.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي في بيان، إن هذه المناورات تشكل “تحذيرا جديا ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان والقوى الخارجية”.

وأوضح الجيش الصيني أن هذه المناورات “ضرورية لحماية سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها”.

وحذر المحلل العسكري سونغ تشونغبينغ من أن هذه التدريبات ذات البعد “العملياتي” تهدف إلى إثبات أنه “إذا تكثفت الاستفزازات” فإن الجيش الصيني سيكون مستعدا “لتسوية مسألة تايوان بشكل نهائي”.

ورأت تايبيه أن المناورات تهدد “الاستقرار والأمن” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ودانت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، السبت، “النزعة التوسعية الاستبدادية” للصين، مؤكدة أن الجزيرة “ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها “تتابع الوضع”، وكلفت الجيش “بالرد” على الأنشطة العسكرية الصينية.

سباق محموم

وبعد ساعات على إعلان بيجين عن هذه التدريبات العسكرية، التقت تساي وفدا من الكونغرس الأمريكي يزور الجزيرة.

وأكد مايكل ماكول، رئيس الوفد والمسؤول عن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية لدول أجنبية، أن واشنطن تعمل على إمداد تايوان بالأسلحة بسرعة.

وقال ماكول “نفعل ما بوسعنا في الكونغرس لتسريع هذه المبيعات ومدكم بالأسلحة التي تحتاجون إليها للدفاع عن أنفسكم، وسنؤمّن تدريبا لجيشكم، ليس من أجل الحرب بل من أجل السلام”.

تأتي هذه التدريبات العسكرية في مضيق تايوان في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي.

وردّا على ذلك، توعدت بيجين على الفور باتخاذ “إجراءات حازمة وقوية”.

وأجرت الصين، في أغسطس/آب الماضي، مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان عندما زارت رئيسة مجلس النواب حينئذ الديمقراطية نانسي بيلوسي الجزيرة. لكن حتى الآن، لا يقارَن الرد على اللقاء بين تساي ومكارثي مع صيف 2022.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري منذ سنوات بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدّم للجزيرة دعما عسكريا مهما على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بينهما.

وتَعُد بيجين تايوان -التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة- جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين، ولم تتمكن بعد من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.

واعترفت الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية في 1979، ويُفترض نظريا ألا يكون لها اتصال رسمي مع جمهورية الصين (تايوان) بموجب “مبدأ الصين الواحدة” الذي تدافع عنه بيجين.