حماس: الأقصى خط أحمر والعدوان عليه سيفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها (فيديو)

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن استمرار “الحرب” التي تشنها قوات الاحتلال على المسجد الأقصى سيفتح مسارات تصعيد جديدة، وهو ما حدث بالفعل متمثلًا في الصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عملية تل أبيب الأخيرة هي امتداد للرد المفتوح على “جرائم” إسرائيل.

وأضاف قاسم، في تصريحات لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر الجمعة: “ما جرى من عمليات أمس واليوم في الأغوار وتل أبيب يأتي ردًا على هذا الإجرام الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه”، وتابع: “قلنا في كل مرة إن المسجد الأقصى خط أحمر، وإن العدوان عليه سيفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها”.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قالت اليوم الجمعة، إن سيارة صدمت عددًا من الأشخاص في تل أبيب ثم انقلبت، وتم “تحييد” السائق.

كما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية مقتل شخص في عملية إطلاق النار بتل أبيب، وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع 7 إصابات في العملية.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في هجوم تل أبيب pic.twitter.com/ZvJMhiCabV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2023

ومن جانبه قال الدكتور محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي، إن الشعب الفلسطيني بأسره قد “انتفض لكي يقاتل من أجل دينه وثقافته وأرضه ومقدساته”.

وأضاف الهندي، في حديثه لـ(المسائية): “إسرائيل عندما توهمت أن الانهيار العربي والتطبيع يمكن أن يكون مدخلًا لإنهاء ملف القدس، كانت مخطئة، فهذه القضية تمس العصب الحساس لكل أبناء الشعب الفلسطيني ولكل الأمة العربية والإسلامية”.

وتابع: “تطرف حكومة نتنياهو اليمينية دفعها للاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى، فكان من الطبيعي أن لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام، وقد أثبت الشعب الفلسطيني للمرة الألف أنه شعب حر ويعرف كيف يدافع عن مقدساته”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتيْن قتلتا وأصيبت ثالثة بجروح خطرة في إطلاق نار في منطقة الحمرا شرق بلدة طوباس في غور الأردن (شمال شرق الضفة الغربية)، في وقت أمرت فيه القيادة العسكرية الإسرائيلية بتعزيز القوات في الضفة.

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.