بعد رصد آلاف الحالات.. الهند تطالب ولاياتها بتكثيف اختبارات كورونا بعد قفزة الإصابات (فيديو)

طالبت الحكومة الاتحادية في الهند ولايات البلاد بتكثيف اختبارات كوفيد 19، فيما أظهرت إحصاءات المقدمة خلال 48 ساعة، أن البلاد سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 6050 إصابة بكوفيد19، لتواصل الأعداد الاتجاه المتصاعد الحاد بعد فترة تراجع العام الماضي.

وذكر بيان للحكومة أنه خلال اجتماع لمراجعة استعداد الولايات، طالب وزير الصحة الهندي منسوك ماندافيا بتكثيف الاختبارات وإجراء تدريبات بالمستشفيات.

وتضاعفت الحالات اليومية 3 مرات تقريبا منذ نهاية مارس/آذار عندما كانت في حدود الألفي حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن السلالة (إكس.بي.بي.1.16) كانت تمثل 21.6% من الإصابات في فبراير/شباط الماضي لكنها وصلت إلى 35.8% في مارس.

وأضافت أنه لا يوجد مؤشر على زيادة حالات الاحتجاز بالمستشفيات أو في حالات الوفاة.

وتجاوز إجمالي الحالات النشطة 28300 حالة إلى جانب تسجيل 14 وفاة في آخر 48 ساعة، مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات جراء المرض في البلاد إلى 530943 حالة.

وسجلت الهند أكثر من 44.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة قبل ثلاثة أعوام.

وتوقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن ترفع المنظمة حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد في وقت ما هذا العام.

لكن مع ذلك ما زالت المنظمة تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي منذ أكثر من 3 أعوام بعد تقييمها الأصلي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية شهرمارس الماضي، أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا. لكنها قالت إن المجموعات الأكبر سنًا والمعرضة لخطر كبير، يجب أن تحصل على جرعة تطعيم معززة من 6 أشهر إلى 12 شهرًا بعد آخر جرعة.