البحرية الأمريكية ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط

قالت البحرية الأمريكية اليوم السبت إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط دعمًا للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرًّا له.

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية (تيموثي هوكينز) في بيان إن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وعبرت قناة السويس أمس الجمعة.

وأشار المتحدث إلى أنها “قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة”.

صواريخ توماهوك

وتوماهوك، صاروخ عابر للقارات وضع في الخدمة عام 1983، واستخدم لضرب أهداف محددة بعيدة، ويزن 1.5 طن، وهو مزود بشحنة ناسفة تبلغ 450 كيلوغراما، ويمكن تزويده برأس نووي.

يُطلَق هذا الصاروخ من غواصات وسفن كبيرة، ويسير نحو هدفه بسرعة 880 كيلومترا في الساعة، ويمكن أن يبلغ مداه 2500 كيلومتر بحسب الأنواع، ودقته محددة ببضعة أمتار.

وبفضل نظام توجيهه بالرادار يمكن لتوماهوك أن يحلق على علوّ يتراوح بين 15 ومائة متر فوق الأرض ويتكيف مع تضاريسها ليبقى خفيا قدر الإمكان، وهو فعال ضد بنى تحتية مهمة مثل الأبنية والثكنات والمطارات وأهداف محصنة أخرى.