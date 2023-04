استقبلهم بـ”السلام عليكم”.. زيلينسكي يشارك جنودا مسلمين في الجيش الأوكراني مأدبة إفطار رمضانية (فيديو)

في حدث يُعَد الأول من نوعه منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، شارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، جنودا من مسلمي القرم في الجيش الأوكراني مأدبة إفطار رمضانية قرب العاصمة كييف.

وشهد الإفطار الذي أقامه مركز “الوحدة” لمسلمي القرم في قرية تشايكي قرب العاصمة كييف، حضور رجال دين مسلمين بينهم مفتي الجالية المسلمة في أوكرانيا مراد سليمان وسفراء دول مسلمة.

وألقى زيلينسكي كلمة للوفود والجنود المسلمين المشاركين في الإفطار، بدأها بتحية الإسلام “السلام عليكم”، مؤكدا أهمية التنوع الديني في أوكرانيا، واحترام الحكومة والشعب لجميع الأديان.

Despite the sadness and pain of war, may the holy Ramadan be bright for you! May Iftar bring consolation to everyone in the world, in the Muslim community, wherever you happen to be now. The big world Muslim community can always rely on Ukraine, on our respect and solidarity. pic.twitter.com/BCWfZORBP2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2023