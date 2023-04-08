استقبلهم بـ”السلام عليكم”.. زيلينسكي يشارك جنودا مسلمين في الجيش الأوكراني مأدبة إفطار رمضانية (فيديو)

في حدث يُعَد الأول من نوعه منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، شارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، جنودا من مسلمي القرم في الجيش الأوكراني مأدبة إفطار رمضانية قرب العاصمة كييف.

وشهد الإفطار الذي أقامه مركز “الوحدة” لمسلمي القرم في قرية تشايكي قرب العاصمة كييف، حضور رجال دين مسلمين بينهم مفتي الجالية المسلمة في أوكرانيا مراد سليمان وسفراء دول مسلمة.

وألقى زيلينسكي كلمة للوفود والجنود المسلمين المشاركين في الإفطار، بدأها بتحية الإسلام “السلام عليكم”، مؤكدا أهمية التنوع الديني في أوكرانيا، واحترام الحكومة والشعب لجميع الأديان.

Despite the sadness and pain of war, may the holy Ramadan be bright for you! May Iftar bring consolation to everyone in the world, in the Muslim community, wherever you happen to be now. The big world Muslim community can always rely on Ukraine, on our respect and solidarity. pic.twitter.com/BCWfZORBP2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2023

وقال الرئيس الأوكراني في كلمته “ستقام مأدبة إفطار سنويا بدءا من عام 2023. شهر رمضان يُحترم في كل مكان في أوكرانيا حتى في جبهات القتال، وأوكرانيا ممتنة للمسلمين فيها ولكل مسلمي العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر”.

وانتقد زيلينسكي معاملة روسيا للتتار المسلمين في القرم، قائلا “محاولة روسيا استعباد أوكرانيا وشعوب أخرى في أوربا بدأت تحديدا من احتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وقمع حرية مسلميها”.

وتعهد الرئيس الأوكراني باستعادة شبه الجزيرة من روسيا، قائلا “لا بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. سنعود إليها”.

وقلد زيلينسكي قبل الإفطار عددا من جنود جيشه من المسلمين أوسمة تكريم تقديرا لدورهم في الدفاع عن أوكرانيا.

من جهته، وصف مفتي المسلمين في أوكرانيا مراد سليمان عبر حسابه في فيسبوك مشاركة زيلينسكي في الإفطار بأنه “حدث تاريخي”، مقدّما شكره وثناءه للرئيس الأوكراني لدوره في احترام التنوع الديني داخل البلاد.

وقال المفتي السابق للمسلمين في أوكرانيا سعيد إسماعيلوف، الذي يعمل حاليا في الجيش الأوكراني، عبر حسابه في فيسبوك “خطوة مهمة أخرى لتقوية المجتمع المدني. الجميع جزء مهم من أمتنا الأوكرانية وانتصارنا المستقبلي”.

وذكرت بعثة الرئيس الأوكراني في جمهورية القرم عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن الإفطار الذي يقام لأول مرة على مستوى رسمي تضمّن معرض صور عن المحاربين المسلمين الذين يحمون سلامة أوكرانيا وسيادتها، مشيرة إلى أن المسلمين يمثلون 2% من تعداد الجيش الأوكراني.