إصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين جنوب غرب جنين الليلة الماضية، وذلك خلال مواجهات مع السكان واشتباك مع مقاومين فلسطينيين عند اقتحام البلدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابتين لشابين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي من بلدة برقين (غربي جنين) إحداهما متوسطة في الصدر والأخرى طفيفة بالقدم.





واقتحمت مركبات عسكرية إسرائيلية البلدة، فاندلعت مواجهات مع السكان واشتباك مع مقاومين فلسطينيين.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة (الجهاد الإسلامي) في بيان مقتضب، إنها خاضت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت برقين، دون مزيد من التفاصيل.

اقتحام طولكرم

وفي هذا السياق قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم من مدخلها الشرقي، وتمركزت في محيط مخيم نور شمس ونشرت قناصتها في المنطقة المقابلة للمخيم.

وذكرت الوكالة أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفيرت، ونقلت عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على شابين.

جانب من تضييق قوات الاحتلال على حافلات المصلين القادمين لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/UvKaCMcJXG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 8, 2023

كما أغلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الطريق الرئيسي الموصل إلى البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث أغلقت منطقتي “التل” ودوار ملعب الخضر، ومنعت سيارات المواطنين من دخول الريف الغربي والخروج منه.

وشهدت الضفة الغربية أمس الجمعة توترا ملحوظا بعد مقتل مجندتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار، أعقب ذلك مهاجمة مستوطنين لمركبات وقرى فلسطينية وتشديد الإجراءات العسكرية بشمال الضفة.