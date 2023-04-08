أدنى معدل ولادات على الإطلاق.. استمرار تراجع عدد سكان إيطاليا

أعلن معهد الإحصاء الإيطالي، أن التراجع الديموغرافي مستمر في البلاد في ظلّ تهرّم السكان وتسجيل أدنى عدد ولادات فيها على الإطلاق.

ويكمن التحدي الديمغرافي في محور مشروع رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي جعلت زيادة الولادات “أولوية مطلقة” لحكومتها.

#istat – #demographic indicators – Year 2022

The resident #population in Italy is 58,851 million (provisional results), 179thousand units less than 2021.

Population drops, but not to the 2020-21 biennium level 👉https://t.co/9i3UFFHKZH pic.twitter.com/HObUreiaeu — Istat (@istat_en) April 7, 2023

وبلغ عدد سكان إيطاليا نحو 58.851 مليون نسمة في مطلع يناير/ كانون الثاني من العام الحالي 2023، بتراجع قدره 179 ألف نسمة مقارنة مع العام السابق (-0,3%).

وقال معهد الإحصاء “في عام 2022 انخفض عدد المواليد لأول مرة منذ توحيد إيطاليا عام 1861 إلى ما دون عتبة 400 ألف”.

وأشار معهد الإحصاء الإيطالي إلى أن التراجع مستمر منذ عام 2008، وهو العام الأخير الذي شهد زيادة في عدد المواليد.

انخفاض عدد المواليد

وفي الوقت نفسه، استمر تهرّم السكان مع ارتفاع متوسط أعمار الإيطاليين من 45.7 عاما في بداية عام 2020 إلى 46.4 عاما في مطلع عام 2023.

وأصبح من تزيد أعمارهم على 65 عاما يمثلون 24.1% من السكان مقابل 23.8% في العام السابق، في حين بلغ عدد المعمّرين الذين تجاوزوا مئة عام 22 ألفا، وقد تضاعف 3 مرات خلال عقدين.