أدنى معدل ولادات على الإطلاق.. استمرار تراجع عدد سكان إيطاليا

أعلن معهد الإحصاء الإيطالي، أن التراجع الديموغرافي مستمر في البلاد في ظلّ تهرّم السكان وتسجيل أدنى عدد ولادات فيها على الإطلاق.

ويكمن التحدي الديمغرافي في محور مشروع رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي جعلت زيادة الولادات “أولوية مطلقة” لحكومتها.

#istat – #demographic indicators – Year 2022

The resident #population in Italy is 58,851 million (provisional results), 179thousand units less than 2021.

Population drops, but not to the 2020-21 biennium level

