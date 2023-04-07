مقتل امرأتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة بإطلاق نار في منطقة الحمرا بغور الأردن (فيديو)

قتلت امرأتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة ظهر اليوم الجمعة بإطلاق نار في منطقة الحمرا بغور الأردن، بحسب ما قالته السلطات ووسائل إعلام إسرائيلية.

מסוק מד"א הצלה אייר בזירת הפיגוע pic.twitter.com/Xfezxr2DbO — מגן דוד אדום (@mda_israel) April 7, 2023

وقالت منظمة نجمة داود الإسرائيلية الجمعة “مسعفو نجمة داود يعلنون عن مصرع مستوطنتين في العشرينيات من العمر ويقدمون العلاج الطبي لثالثة تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا حالتها حرجة بإصابات متعددة في كافة جسدها، تم استدعاء مروحية”.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الفرق الطبية في هداسا تكافح لإنقاذ حياة المصابة الثالثة بعملية إطلاق النار، وإن حالتها الآن “حرجة جدا”.





من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “تم إطلاق النار على سيارة عند مفرق الحمرا” في شمال غور الأردن، وقال إن الجنود “يقومون بتفتيش المنطقة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المهاجمين طاردوا السيارة فانحرفت، وأطلقوا عليها النار من مسافة قريبة.

📹 *فيديو|* مشاهد جديدة لمقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجراح بالغة الخطورة بعملية إطلاق نار في الأغوار بأريحا pic.twitter.com/c46pZxy8Jv — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور على 22 رصاصة من طراز كلاشينكوف في مكان الحادث، وقالت “أطلق المهاجمون عددًا كبيرًا من الرصاص للتأكد من مقتل الإسرائيليين، قوات الجيش الإسرائيلي تغلق المنطقة بأكملها”.