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مقتل امرأتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة بإطلاق نار في منطقة الحمرا بغور الأردن (فيديو)

7/4/2023-|آخر تحديث: 7/4/202301:27 PM (مكة المكرمة)

قتلت امرأتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة ظهر اليوم الجمعة بإطلاق نار في منطقة الحمرا بغور الأردن، بحسب ما قالته السلطات ووسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت منظمة نجمة داود الإسرائيلية الجمعة “مسعفو نجمة داود يعلنون عن مصرع مستوطنتين في العشرينيات من العمر ويقدمون العلاج الطبي لثالثة تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا حالتها حرجة بإصابات متعددة في كافة جسدها، تم استدعاء مروحية”.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الفرق الطبية في هداسا تكافح لإنقاذ حياة المصابة الثالثة بعملية إطلاق النار، وإن حالتها الآن “حرجة جدا”.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “تم إطلاق النار على سيارة عند مفرق الحمرا” في شمال غور الأردن، وقال إن الجنود “يقومون بتفتيش المنطقة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المهاجمين طاردوا السيارة فانحرفت، وأطلقوا عليها النار من مسافة قريبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور على 22 رصاصة من طراز كلاشينكوف في مكان الحادث، وقالت “أطلق المهاجمون عددًا كبيرًا من الرصاص للتأكد من مقتل الإسرائيليين، قوات الجيش الإسرائيلي تغلق المنطقة بأكملها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات