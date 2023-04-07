مصطفى البرغوثي: صواريخ المقاومة أكدت أن إسرائيل لم تعد محصنة وأتوقع تصعيدا كبيرا على غزة (فيديو)

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطيني مصطفى البرغوثي، إن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان نحو مناطق مختلفة في الداخل الإسرائيلي، أكد مرة أخرى أن إسرائيل لم تعد محصنة من سلاح المقاومة وأنها أضحت مكشوفة في أكثر من موقع.

وأضاف البرغوثي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن حجم هذه الضربات وتأثيراتها قد يدفع بإسرائيل إلى تصعيد قوي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والمسجد الأقصى.

وتابع البرغوثي قائلا “سلطات الاحتلال أقدمت، مساء الخميس، على منع آلاف المصليين من الاعتكاف بالمسجد الأقصى ردا على هذه العمليات النوعية للمقاومة”.

وكانت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحمت المسجد الأقصى المبارك في أول أيام “عيد الفصح” اليهودي، بحماية القوات الخاصة الإسرائيلية، في ظل التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية بسبب عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمعتكفين بداخلة.

وأوضحت إدارة المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن “الوضع في المسجد الأقصى يبكي”، منوهة إلى أن عدة مجموعات استيطانية اقتحمت المسجد الأقصى، وقامت بالتجول في باحات المسجد بشكل استفزازي.

وشدد البرغوثي على أن “الصورة تبدو واضحة، فإسرائيل ماضية في تصعيدها العدواني ضد الشعب الفلسطيني وصواريخ المقاومة كشفت حقيقة وأحقية خيار المقاومة”.

وأضاف أنه بعد أكثر من 30 سنة من مسارات السلام، تبين أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة غير معنية بالسلم والسلام ولذلك تم رفض حل الدولتين.

وخلص الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن القيادات السياسية الفلسطينية مدعوة للارتقاء لمستوى التضحيات التي يقدمها الشعب. مؤكدا أن “هذه القيادات فقدت الشي الكثير من قيمتها جراء تخلفها عن الاستراتيجية الكفاحية للشعب الفلسطيني وخيار المقاومة”.