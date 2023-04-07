رئيس الأركان وجّه باستدعاء جنود الاحتياط.. تعزيزات للجيش الإسرائيلي عقب عملية الأغوار

دفع الجيش الإسرائيلي، بتعزيزات من قواته إلى منطقة الأغوار في الضفة الغربية، عقب مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة، ظهر اليوم الجمعة، بعملية إطلاق نار.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان أمر بتعبئة الاحتياط مع التركيز على قوات الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية.





عملية غور الأردن

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن مقتل إسرائيليتين في العشرينيات من العمر وإصابة ثالثة بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار استهدفت سيارة قرب مستوطنة “الحمرا” في منطقة الأغوار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن القتيلتين شقيقتان وإن المصابة والدتهما وكانت في حالة حرجة.

تغطية صحفية: "مشفى هداسا: المصابة الثالثة بعملــية إطلاق النار في الأغوار بوضع خطير جداً وغير مستقر". pic.twitter.com/kvUWOMdPbN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 7, 2023

وقالت خدمة الإسعاف التابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء إنها عثرت لدى وصولها إلى مكان الحادث على سيارة إسرائيلية مهشمة فيها 3 نساء فارقت اثنتان منهن الحياة، بالإضافة إلى سيارة فلسطينية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، صورا من كاميرا مراقبة تقول إنها من موقع تنفيذ عملية غور الأردن اليوم الجمعة.

إذاعة جيش الاحتلال: "قوات الجيش تفرض طوقا أمنيا على مدينة أريحا بحثاً عن منفذي عملية الأغوار". pic.twitter.com/BHDPsvjeBj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023

وذكرت أن قوات الجيش عززت انتشارها، للبحث عن منفذي الهجوم الذين انسحبوا من المكان بعد استهداف المركبة الإسرائيلية.

وأغلق الجيش الإسرائيلي، محافظة أريحا والأغوار شرق الضفة الغربية، ونصب حواجز في مواقع متفرقة بمحيط المحافظة.

إغلاق أريحا والأغوار

وفرضت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إغلاقا على محافظة أريحا والأغوار، ونصب الجيش عشرات الحواجز العسكرية وشرع في عملية تفتيش واسعة للمركبات الفلسطينية، وشوهدت قوات أخرى تجري أعمال تمشيط في الجبال والأودية بمنطقة الأغوار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الحمرا العسكري، الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية.

ونقلت عن مصادر محلية، قولها إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في الاتجاهات كافة، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة، خاصة في قرية فروش بيت دجن.

استنفار جيش الاحتلال وقوات اليونيقيل والجيش اللبناني على جانبي الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان. pic.twitter.com/Ea5r5xH0Ny — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، وعلى حواجز حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرقا، ونصبت حاجزا على مدخل قرية عقربا جنوب نابلس، وبدأت التدقيق في هويات المواطنين وتفتيش السيارات المارّة عبر الحواجز.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعدا في التوتر على خلفية تكرار اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وإجلاء الفلسطينيين المعتكفين فيه باستخدام الهراوات والضرب بأعقاب البنادق والسحل -خلال شهر رمضان- مما أسفر عن إصابة عشرات منهم، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة.