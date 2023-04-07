بصاروخ أرض جو.. “كتائب المجاهدين” تعلن تصديها لطائرات الاحتلال في سماء غزة (فيديو)

أعلنت “كتائب المجاهدين”، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، عن تصديها لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصاروخ أروض-جو.

وقالت الكتائب، في بيان: “تمكنت مجموعة من وحدة الدفاع الجوي في كتائب المجاهدين، مساء الخميس، من التصدي للطائرات الحربية المعادية في سماء غزة واستهدافها بصاروخ أرض – جو”.

وأضافت: “مجاهدونا بالمرصاد لقوات العدو وعلى أتم الجهوزية للتصدي لأي عدوان على شعبنا”.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو يوثّق إطلاقها لصاروخ أرض-جو.

كتائب المجاهدين تنشر صورا لإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء #غزة pic.twitter.com/9RcHcXYaLc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

وسبق أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، تصديها للطائرات في سماء غزة بصواريخ أرض-جو.

ومساء الخميس، شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة، فيما ردت كتائب القسام، بحسب بيان، باستهداف الطائرات في سماء القطاع بصواريخ أرض-جو.

كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير #فلسطين تعلن قصف مستوطنة "نتيف عتسراه" برشقة صاروخية#غزة pic.twitter.com/HSZsap4chg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2023

والخميس، تجدد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل للمرة الثانية، بعد 34 صاروخا أعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل (شمالي إسرائيل).

وبينما لم تتبن أي جهة لبنانية المسؤولية، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية (خاصة) أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.