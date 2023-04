“انجُ بنفسك”.. تاجر أسلحة روسي يقترح على ترمب اللجوء في روسيا

على خلفية بدء محاكمة دونالد ترمب في نيويورك، اقترح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت على الرئيس الأمريكي السابق، الجمعة، اللجوء في روسيا، معتبرًا أنّه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

ووجّه بوت، الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، برقية إلى ترمب يحذّره فيها من أن “إدارة الرئيس جو بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها، فانجُ بنفسك”.

وأضاف بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحفيين: “ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمنًا، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأمريكي”.

