الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان ويتهم حزب الله

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان، اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم: “أسقطت قوات جيش الدفاع مسيّرة درون اجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث”.

أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت الى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد ان تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث.

سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل pic.twitter.com/fCK2nyi7f0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2023

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الطائرة المسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في لبنان وغزة بعد هجمات صاروخية ألقى باللوم فيها على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، فيما ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، باستهداف الطائرات في سماء القطاع بصواريخ أرض-جو.

📹 *فيديو|* كتائب القسام تنشر مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو فجر اليوم الجمعة pic.twitter.com/tRFiOYDyIE — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023

وانطلق أمس، 37 صاروخًا من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت تجاه منطقة الجليل (شمال إسرائيل).

ويأتي التوتر الحالي في الأراضي الفلسطينية والحدود بين لبنان وإسرائيل في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.