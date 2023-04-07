إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال (بيت أمر) واعتقال أسيرين محررين (فيديو)

أصيب شابان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة (بيت أمر) جنوب الضفة الغربية شمال مدينة الخليل، صباح اليوم الجمعة، حيث داهمت قوات كبيرة من الجيش البلدة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منطقتي “خلة العين والطربيقة” في بلدة بيت أمر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأسيرين المحررين علام يوسف زعاقيق، وفراس ابراهيم أبو ماريا بعد الاعتداء عليه بوحشية أمام عائلته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا يوسف بدر عوض من بيت أمر، وإيهاب هشام أبو زهرة من بلدة يطا جنوب الخليل.

وقبل انسحاب جنود الاحتلال، وقعت مواجهات بين مئات الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان، أصيب خلالها شاب 24 عاما برصاصة في منطقة الحوض ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة.

كما أصيب شاب آخر في فخذه الأيمن حددت إصابته بين الطفيفة والمتوسطة، وتم نقل الشابين إلى أحد المستشفيات في الخليل، وذلك إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا وتم نقل المعتقلين إلى مدخل بيت أمر المغلق منذ 4 أيام.

الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل ويعتقل عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم pic.twitter.com/Eu0HP0aLqB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023

إصابات واعتقالات

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فتيين من مخيم العروب شمال الخليل، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المعتقلين هما محمد حسين بدوي وحذيفة الراعي.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، وداهمت عددا من منازل المواطنين واعتدت بالضرب على الأطفال والنساء، قبل ان تعتقل الفتيين محمد حسين بدوي، وحذيفة الراعي.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

جانب من المواجهات المستمرة في بلدة الطور بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/89GxcGQejB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 7, 2023

كما أصيب فتى بالرصاص خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، نقل إثرها إلى إحدى المستشفيات.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

تمديد اعتقال الفتى وديع محمود ليوم غد الجمعة لعرضه على المحكمة#اعتقل من منزله في قرية العيساوية #بالقدس مساء اليوم pic.twitter.com/fojNhvDPQN — Silwanic (@Silwanic1) April 6, 2023

ونقلت وفا عن مصادر أمنية، أن المواجهات تركّزت في منطقة “المطينة” عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، نقل إثرها إلى المستشفى.

وتشهد قرية حوسان منذ نحو أسبوع، مواجهات يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنديدا باعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.