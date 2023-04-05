بعد أيام من حظره مؤقتا في إيطاليا.. تشات جي بي تي يواجه شكاوى في فرنسا

قُدّمَت في فرنسا شكايتان على الأقل تستهدفان روبوت المحادثة (تشات جي بي تي) فيما يتعلق باستخدام البرنامج البيانات الشخصية، اليوم الأربعاء.

وأصبحت إيطاليا، الجمعة الماضي، أول دولة أوربية تحظر تشات جي بي تي موقتًا، وعللت السلطات قرارها بعدم احترام البرنامج للتشريعات القانونية المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

وتوصلت فرنسا وأيرلندا وألمانيا بعد ذلك مع نظيرتها الإيطالية إلى موقف مشترك لدول الاتحاد الأوربي في شأن تشات جي بي تي.

من جهتها، أعلنت المفوضية الكندية لحماية الخصوصية، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في شأن شركة “أوبن ايه آي” التي ابتكرت “تشات جي بي تي”، فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية أيضًا.

وقُدمَت الشكايات في فرنسا إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وهي الهيئة التي تتولى مراقبة أي انتهاكات للبيانات الشخصية في فرنسا.

وكانت جمعية “جانوس إنترناسيونال” للتوعية بالقضايا الرقمية قد تقدمت بإحدى الشكايات، وقالت رئيستها زوي فيلان للوكالة الفرنسية “لسنا ضد التكنولوجيا، لكننا نريد تكنولوجيا تحترم الأخلاقيات”.

وأوضحت فيلان أنها أنشأت حسابًا على موقع “أوبن ايه آي” من أجل استخدام “تشات جي بي تي”، ولاحظت عدم وجود “شروط عامة” للاستخدام ينبغي قبولها، ولا أي “سياسة خصوصية”.

وطلبت من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات مساعدتها في ممارسة حقها في الوصول إلى معلوماتها الشخصية التي جمعتها “أوبن ايه آي”، بعد محاولة مع الشركة من دون طائل.

أما الشكوى الثانية فقدمها دافيد ليبو، وهو مصمم برامج لحماية البيانات الشخصية.

وأوضح في شكواه أنه رصد معلومات شخصية عنه شخصيًا من خلال توجيهه سؤالًا إلى “تشات جي بي تي” يتعلق به.

وكتب “عندما طلبت مزيدًا من المعلومات، بدأت الخوارزمية في الاختلاق، ناسبةً إليّ إنشاء مواقع إلكترونية أو تنظيم احتجاجات عبر الإنترنت، وهو أمر مغلوط كليًا”.

واعتبر ليبو أن هذا الأمر يتعارض مع المادة 5 من النظام الأوربي في شأن البيانات الشخصية التي تفرض أن تكون المعلومات عن الأفراد دقيقة، وأن تكون أي معالجة للبيانات أمينة.

كما تعرض تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمده برنامج “تشات جي بي تي” لشكاوى من فنانين ومصورين صحافيين يريدون أن يتاح لهم القبول أو الرفض فيما يتعلق باستخدام أعمالهم في تدريب أي نظام ذكاء اصطناعي.

يذكر أن “تشات جي بي تي”، وهو روبوت محادثة نصية طورته شركة “أوبن إيه آي” على يد المستثمر في وادي السيليكون سام ألتمان عام 2015 كونها شركة ناشئة غير هادفة للربح، ومع تطوير أداء البرنامج أصبح بإمكانه صياغة النثر والشعر وإنجاز المهمات البحثية وحتى نصوص برمجية إذا طُلب منه ذلك.