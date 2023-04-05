ماكرون يؤكد على دور الصين في وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته للصين أنه يمكن لبيجين أن “تلعب دورًا رئيسًا” لإيجاد “طريق يؤدي إلى السلام” في أوكرانيا، ويفتح المجال أمام مزيد من العمل الدبلوماسي بين موسكو والغرب.

وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، في بداية الزيارة التي تستمر 3 أيام “اقترحت الصين خطة سلام، وأظهرت بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام”.

وحذّر ماكرون من أن دعم “المعتدي” في النزاع الأوكراني يعني التحول “إلى شريك في انتهاك القانون الدولي” في إشارة إلى احتمال إرسال الصين أسلحة إلى روسيا.

لكن الرئيس الفرنسي أكد ردًا على أسئلة صحفيين أنه لن يهدد بفرض عقوبات خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، غدًا الخميس، “لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة”.

ويشكل التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا الذي لم تدنه بيجين يومًا، ملفًا رئيسًا في المباحثات التي سيجريها ماكرون مع شي.

وأضاف ماكرون “هذه الحرب التي وصفتها مرات عدة بأنها استعمارية داست الكثير من مبادئ شرعية الأمم المتحدة التي ينبغي علينا كأعضاء في مجلس الأمن أن ندافع عنها بحزم”.

وتابع “أرى أن الدفاع عنها يعني أيضًا التقدم معًا، ومحاولة إيجاد طريق يفضي إلى السلام”.

وأكّد ماكرون إن الصين “نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع روسيا التي أعيد التأكيد عليها في الأيام الأخيرة” مع زيارة الرئيس الصيني لموسكو “يمكنها أن تضطلع بدور رئيسي” في حل النزاع، لذا فإن “الحوار” مع سلطات بيجين “أمر ضروري جدًا”.

وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا والاتحاد الأوربي يجب “ألا ينفصلا عن الصين، بل الانخراط في علاقة متواصلة معها”.

وقبيل توجّهه إلى الصين أجرى الرئيس الفرنسي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أعربا خلالها عن أملهما بأن “تنخرط الصين معنا في جهود مشتركة لتسريع وضع حدّ للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام”، وفق مسؤولين فرنسيين.

وترى باريس أن الأمر الأكثر إلحاحًا هو الحيلولة دون “انتقال الصين إلى معسكر الحرب”.